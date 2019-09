"Demokraattien mitta täyttyi Trumpiin liittyvien useiden eriskummallisuuksien vuoksi"

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen päätös aloittaa virkarikossyytetutkinta presidentti Donald Trumpista on poliittinen päätös, joka liittyy ensi vuoden presidentinvaaleihin, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on kohta enää vuosi aikaa ja viimeisen vuoden aikana ennen vaaleja kaikki laskelmat liittyvät vaalikuvioon. Tässä on vaikeaa nähdä viraltapanomenettelyä vaalitaktiikasta erillisenä, Aaltola sanoo STT:lle.

– Toisaalta demokraattien vakavastiotettavuus vaatii sitä, että jotain pitäisi tehdä, kun selkeästi tuntuu siltä, että istuva presidentti käyttää virkaansa hyödyttämään omaa vaalitulosta, Aaltola lisää.

Edustajainhuoneen demokraattien puhemies Nancy Pelosi kertoi varhain tänä aamuna Suomen aikaa edustajainhuoneen päätöksestä aloittaa tutkinta istuvasta presidentistä.

Tutkinnan syynä on Trumpin väitetty painostus Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä kohtaan.

Trumpin on väitetty painostaneen puhelinkeskustelussa Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin ja tämän pojan toimia. Poika Hunter Biden on ollut mukana ukrainalaisessa kaasuyhtiössä, jota on syytetty korruptiosta.

Pelosi sanoi, että pyytäessään Ukrainan presidentin apua omaan vaalitaisteluunsa Trump oli rikkonut perustuslakia. Trump on kiistänyt väitteet painostuksesta ja leimannut ne ajojahdiksi.

"Virkarikossyytetutkinnasta on demokraateille enemmän hyötyä kuin haittaa"

Demokraatit ovat aiemmin olleet hyvin haluttomia aloittamaan virkarikostutkinnan, Aaltola muistuttaa.

– Se, että kaikki julkinen keskustelu liittyy Trumpiin, puolesta ja vastaan, on epäedullinen asetelma demokraateille, koska he haluaisivat tuoda omienkin ehdokkaiden agendaa esille. Nyt se hukkuu helposti Trump-melun jalkoihin.

Useat Trumpiin liittyvät eriskummallisuudet saivat nyt kuitenkin demokraattien mitan täyttymään, Aaltola lisää.

– On ollut Muellerin tutkinta, Venäjän vaalivaikuttaminen, presidentin tapa rikastuttaa itseään käyttämällä oman perheensä hallussa olevia hotelleja, joka monessa maassa olisi korruption kaltaista toimintaa ja sitten tämä puhelu, Aaltola listaa.

– Demokraatit nähtävästi ajattelevat niin, että virkarikossyytetutkinnasta on heille enemmän hyötyä kuin haittaa.

Ukraina joutuu navigoimaan vaikeassa tilanteessa

Ukrainalle tilanne on varsin hankala, kuten se on myös tavallisille amerikkalaisille, Aaltola toteaa.

– Ukrainalle on tärkeä säilyttää suhteita Yhdysvaltain presidenttiin, mutta miten toimia tällaisessa tilanteessa, eli se on hyvin hämmentävää.

Myös Yhdysvaltain kansalaisilta vaaditaan nyt tietotaitoa siitä, mikä Ukraina on ja mitä siellä itse asiassa tapahtui ja mitä edellisen varapresidentin poika on tehnyt Ukrainassa.

Varsinainen viraltapanomenettely on kuitenkin ensi vuoden presidentinvaalit, Aaltola sanoo.

– Sehän tässä se on ongelma on, että onko mitään järkeä laittaa Trumpia tutkintaan, kun vaalit ovat näin lähellä.

– Tämä on melkoinen sekasotku tavallisen amerikkalaisen näkökulmasta.

Tietovuotaja valmis mahdollisesti todistamaan

Ukraina-skandaali käynnistyi, kun tuntemattomaksi jäänyt henkilö ilmiantoi Trumpin puhelinkeskustelun, jonka hän uskoi rikkovan lakia. Toistaiseksi tuntemattoman ilmiantajan uskotaan työskentelevän Yhdysvaltojen tiedusteluelimissä.

Edustajainhuoneen tiedusteluvaliokuntaa johtava demokraatti Adam Schiff ilmoitti, että Trumpin keskustelun ilmiantanut henkilö olisi nyt valmis todistamaan tiedusteluvaliokunnan edessä.

New York Timesin mukaan Valkoinen talo ja tiedusteluviranomaiset olisivat järjestämässä ilmiantajan tapaamista tutkintaa suorittavien kongressin jäsenten kanssa. Samalla on suunniteltu vuotajan tekemän lausunnon julkaisua.