Abortista tuli laillinen koko Australiassa, viimeinenkin osavaltio muutti lainsäädäntöään

Abortista on tullut laillista koko Australiassa, kun Uuden Etelä-Walesin osavaltion hallinto laillisti raskauden keskeyttämisen. Tähän saakka abortin haluavien naisten on ollut pakko matkustaa muualle saarivaltioon. Abortin tehneitä lääkäreitä on uhannut jopa kymmenen vuoden vankeus.

Viime vuosisadan alusta peräisin olevan lainsäädännön muuttamista jarrutti kuukausien ajan pieni konservatiivipoliitikkojen ryhmä. Lakialoitteen esittelijänä toiminut riippumaton poliitikko Alex Greenwich pyysi saatesanoissaan anteeksi sitä, että lain hyväksyminen on kestänyt niin kauan. – Olen syvästi kiitollinen kollegoilleni parlamentissa sekä vuosikymmeniä tämän asian puolesta kampanjoineille naisten oikeuksien ajajille, Greenwich sanoi lausunnossaan. Uusi laki sallii raskauden keskeyttämisen aina 22. raskausviikolle asti. Laittomista aborteista puolestaan voi seurata jopa seitsemän vuoden vankeus.