Kongossa aiotaan rokottaa lähes miljoona lasta tuhkarokkoa vastaan – tänä vuonna tautiin on kuollut jo 3 500

Lähes miljoona lasta on tarkoitus rokottaa tuhkarokkoa vastaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoi YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO yleisradioyhtiö BBC :n mukaan torstaina.

WHO:n mukaan Kongon tuhkarokkoepidemia on paitsi maailman laajin myös nopeimmin leviävä. Tuhkarokko on tappanut Kongossa tänä vuonna jo yli 3 500 ihmistä, mikä on huomattavasti enemmän kuin mitä esimerkiksi ebolaan on menehtynyt.

Rokotukset on tarkoitus viedä läpi yhdeksässä päivässä.

Vaikka maassa on jo ollut useita rokotuskampanjoita, tuhkarokko on levinnyt maan jokaiseen maakuntaan. Syynä ovat WHO:n mukaan huonot rokotekäytännöt ja rokotteiden vähyys.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva tauti, joka voi etenkin puolustuskyvyltään heikolla olla tappava.