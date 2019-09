Washington Post: Tiedusteluvaliokunta sopinut kuulevansa Ukraina-ilmiantajan todistajanlausunnon

Tiedusteluvaliokunnan demokraattijohtaja Adam Schiff sanoi sunnuntaina, että valiokunta on päässyt asiasta sopuun.

Schiff kertoi ABC Newsin ohjelmassa, että tiedustelukomitea odottaa kuulevansa ilmiantajasta "hyvin pian".

– Saamme ilmiantajalta sensuroimattoman lausunnon, Schiff jatkoi ja huomautti, että Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön johtajan Joseph Maguiren mukaan ilmiantajan annetaan todistaa yksityisesti ilman rajoituksia.

Ilmiantajan lakimies Mark Zaid sanoi lausunnossaan, että puoluerajat ylittävät neuvottelut jatkuvat. Lisäksi vallitsee yhteisymmärrys siitä, että ilmiantajan henkilöllisyyden suojaaminen on tärkeintä. Hän lisäsi, että todistajanlausunnon antamiselle ei ole vielä päätetty tarkkaa ajankohtaa.

Trumpin joukot pyrkivät keikauttamaan asetelmaa

Ilmiantajan tekemä kantelu käynnisti presidentti Trumpia koskevan virkarikossyytetutkinnan. Tutkinnan taustalla on se, että Trump pyysi varsin suoraan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä saattamaan alulle tutkinnan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimista Ukrainassa.

Hunter Biden oli mukana ukrainalaisessa kaasuyhtiössä, jota on syytetty korruptiosta. Väärinkäytöksiä ei kuitenkaan ole ilmennyt.

Presidentti Trumpin joukot pyrkivät sunnuntaina kääntämään asetelmaa ylösalaisin. He väittivät, että todellinen ilmiantaja on presidentti itse, koska hän on kehottanut Ukrainaa tutkimaan Bideneitä. Trump itse on nimittänyt tutkintaa noitavainoksi.

"Ilmiantaja on sabotööri"

Trumpia kutsui todelliseksi ilmiantajaksi muun muassa hänen neuvonantajansa Stephen Miller. Hän nimitti Fox Newsillä Ukraina-puhelun ilmiantajaa sabotööriksi, joka yrittää kaivaa maata demokraattisesti valitun hallituksen alta.

– Yhdysvaltojen kansallinen etu on, että Ukrainan korruptioskandaali kaivetaan pohjia myöten, Miller sanoi.

Ukraina-kohuun sotkeutunutta Trumpin henkilökohtaista asianajajaa Rudy Giuliania haastateltiin sunnuntaina useissa yhdysvaltalaisissa keskusteluohjelmissa. Hänen viestinsä oli, että Trumpin velvollisuus oli nostaa Bidenien toimet Ukrainassa keskusteluun maan johdon kanssa.

– Jos hän ei olisi pyytänyt tutkimaan Bideneitä, hän olisi rikkonut perustuslakia, Giuliani sanoi ABC:lle.

Joe Bidenin kampanja lähetti sunnuntaina kirjeen yhdysvaltalaisille televisiokanaville ja vaati, että Giulianin haastattelut lopetetaan. New York Timesin haltuunsa saamassa kirjeessä sanotaan Giulianin osoittaneen, että hän on valmis valehtelemaan tietoisesti edistääkseen omaa näkökulmaansa.