Viina virtaa Venäjällä aiempaa vähemmän, sanoo WHO

Tuoreen raportin mukaan venäläisten alkoholin käyttö on vähentynyt tuntuvasti. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Venäläisillä on maine kovina juomareina, mutta tuoreen raportin mukaan alkoholin käyttö on vähentynyt tuntuvasti. Maailman terveysjärjestön WHO:n raportti kertoo, että alkoholin kulutus Venäjällä on laskenut 43 prosentilla vuodesta 2003.