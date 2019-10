Rummut ja pillit soivat tänään Edinburghissa, mielenosoittajat vaativat itsenäistä Skotlantia

Skotlannin Edinburghissa marssitaan tänään Skotlannin itsenäistymisen puolesta. Marssin järjestävä, itsenäisyyttä ajavat tahot yhdistävä All Under One Banner -liike odottaa brittimedioiden mukaan paikalle yli sataa tuhatta osallistujaa.

Facebookissa julkaistussa tapahtumakutsussa liike pyytää osallistujia tuomaan mukanaan lippuja, kylttejä, pillejä ja rumpuja. Skotlannin kansanpuolueen johtaja Nicola Sturgeon on Twitterissä kertonut olevansa mielenosoituksessa hengessä mukana, vaikka ei pääsekään paikalle. Hän vakuuttaa tviitissään, että itsenäisyys on tuloillaan. Tapahtumassa on myös puhumassa useita julkisuuden henkilöitä, jotka kannattavat Skotlannin itsenäistymispyrkimyksiä. All Under One Banner on perustettu vuonna 2014 Skotlannin itsenäisyydestä järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen. Tuolloin itsenäistymistä vastusti reilut 55 prosenttia äänestäneistä. Skotlanti otti kuitenkin takkiinsa Britannian EU-eroäänestyksessä, kun skotlantilaiset äänestäjät puolsivat unionissa pysymistä, mutta kokonaislopputulos oli EU-eron puolella. Brexit onkin herättänyt itsenäisyydestä haaveilevissa uutta intoa kampanjointiin. Jo heinäkuussa silloinen Skotlanti-ministeri David Mundell sanoi Observerin mukaan, että Sturgeon ottaisi kovan brexitin ilolla vastaan, koska se lisäisi skottien itsenäisyyshaluja. Yksi innoittaja itsenäisyydelle oli todennäköisesti myös Boris Johnsonin nousu pääministeriksi: Sunday Timesin kesäkuussa teettämän kyselyn mukaan yli puolet skoteista kannattaisi maan itsenäistymistä, jos Johnson valitaan pääministeriksi, kuten heinäkuussa tapahtui.