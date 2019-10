Trump jatkaa Syyria-päätöksensä puolustamista – kehuu nyt Turkkia, vaikka eilen uhosi tuhoavansa maan talouden

Trumpin mukaan ei tule unohtaa, että Turkki on Yhdysvaltojen tärkeä kauppakumppani. Trump myös kiitteli Turkkia siitä, että maa myöntyi pitkään vangittuna olleen yhdysvaltalaispappi Andrew Brunsonin vapauttamiseen.

Vielä eilen Trump uhosi tuhota Turkin talouden, mikäli maa ylittää rajat, jotka Trump on määritellyt omien sanojensa mukaan "suuressa ja vertaansa vailla olevassa viisaudessaan". Trump toisti nytkin uhkauksensa sanomalla, että "epätarpeelliset taistelut" aiheuttaisivat vakavia seurauksia Turkin taloudelle.

Samaan hengenvetoon Trump ilmoitti, että Yhdysvallat ei ole hylkäämässä kurdeja, jotka ovat "hienoja ihmisiä ja mahtavia taistelijoita".

Yhdysvallat ilmoitti eilen siirtävänsä joukkojaan Pohjois-Syyriasta. Samalla se ilmoitti sallivansa Turkin sotilasoperaation alueella.

Trump on saanut päätöksestään paljon kritiikkiä myös oman puolueensa poliitikoilta. Häntä on syytetty muun muassa äärijärjestö Isisin kukistamisessa auttaneiden kurditaistelijoiden hylkäämisestä. Moni on myös pelännyt, että Turkki kohdistaa hyökkäyksiään kurdisiviilejä kohtaan.

Trump avusti Turkin pitkäaikaisen toiveen toteutumista

Turkki on jo pitkään halunnut torpata kurdialueen synnyn Syyrian vastaiselle rajalleen. Sen mukaan Syyrian kurdijärjestö YPG on uhka sen turvallisuudelle.

YPG:lla on vahvat suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi. YPG ei kuitenkaan ole uhannut Turkkia suorilla hyökkäyksillä.

Turkki on luvannut perustaa Pohjois-Syyriaan turvavyöhykkeen, jonne on määrä palauttaa Syyrian pakolaisia. Turkissa on lähes 4 miljoonaa Syyrian pakolaista, ja turkkilaisten asenteet heitä kohtaan ovat viime kuukausina kiristyneet.

Moni on kuitenkin ollut myös huolissaan, että sunniarabien asuttaminen alueelle johtaisi väestönvaihtoon, jossa kurdiväestö putsattaisiin pois alueelta.