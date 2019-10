Ecuadorin protestit jatkuvat, hallitus siirretty pois pääkaupungista

Etelä-Amerikan Ecuadorissa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen poliisin kanssa maan kongressin edessä.

Presidentti Lenin Moreno julisti viime viikolla poikkeustilan sen jälkeen, kun polttoaineen hurjasta hinnannoususta suivaantuneet ihmiset aloittivat laajat lakot ja mielenosoitukset.

Moreno on siirtänyt protestien takia maan hallituksen pääkaupunki Quitosta rannikon Guayaquiliin, kertoo brittilehti Guardian. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun puolustusvoimat olivat pelastaneet 50 armeijan työntekijää, jotka mielenosoittajat olivat kidnapanneet.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mielenosoittajat yrittivät jo maanantaina tunkeutua Ecuadorin kongressirakennukseen, ja jälleen tiistaina mielenosoittajat pyrkivät murtautumaan rakennusta ympäröivän poliisiketjun läpi. Moni mielenosoittaja kantaa puista kilpeä.

Presidentti Moreno syytti kansalaisille pitämässään puheessaan maan edellistä presidenttiä ja entistä liittolaistaan Rafael Correaa sekä Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa vallankaappausyrityksestä ja levottomuuksien lietsomisesta.

Belgiassa asuva Correa kiisti syytökset ja vaati Ecuadoriin ennenaikaisia vaaleja. Correa on etsintäkuulutettu Ecuadorissa, koska hänen epäillään määränneen poliittisen vastustajansa kidnappauksen presidenttinä ollessaan.

Keskiviikoksi suunnitteilla jättimielenosoitus

Levottomuudet alkoivat Ecuadorissa viime viikolla, kun polttoaineen hinta pomppasi jopa 120 prosenttia. Taustalla oli Morenon hallituksen luopuminen polttoaineen verotuesta osana sopimusta kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa.

Mielenosoittajat valtasivat viime viikolla kolme öljyntuotantolaitosta Amazonin alueella, mikä on Ecuadorin energiaministerin mukaan aiheuttanut 31 prosentin pudotuksen maan öljyntuotannossa. Ecuador ilmoitti viime viikolla eroavansa öljynviejämaiden järjestöstä Opecista.

Keskiviikoksi Quitoon on suunnitteilla suuri mielenosoitus, johon odotetaan saapuvaksi ainakin 20 000 ihmistä. Pääkaupunkiin on saapunut jo tuhansia ihmisiä muualta maasta, ja he ovat leiriytyneet puistoihin ja vallattuihin rakennuksiin.

Mielenosoituksissa on toistaiseksi kuollut yksi siviili ja loukkaantunut 77 ihmistä, joista suuri osa on ollut turvallisuusjoukkojen jäseniä.