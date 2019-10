Turkki aloitti sotilasoperaationsa Pohjois-Syyriassa – "Siviilialueilla valtava paniikki", sanoo kurdien edustaja

Turkin sotilasoperaatio kurdijoukkoja vastaan on alkanut Pohjois-Syyriassa, kertoo Turkin presidentti

Erdoganin mukaan operaatio tehdään yhdessä Syyrian vapaan armeijan kanssa. "Rauhanlähteeksi" nimetty sotilasoperaatio suunnataan "terrorismia vastaan".

Uutistoimisto AFP:n mukaan Turkin ja Syyrian vastaiselta rajalta on kuulunut räjähdys ja Syyrian puolelta rajaa näkyy nousevan valkoista savua.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

AFP:n mukaan kymmenet siviilit yrittävät paeta Syyriasta rajan ylitse.

Operaatio käynnistyi ilmaiskuilla. Turkkilaiskanava CNN Türkin mukaan turkkilaiset sotilaskoneet ovat aloittaneet kohteisiin hyökkäämisen.

Syyrian kurdijoukkojen lehdistöedustaja Mustafa Bali kertoo Twitterissä, että Turkki olisi iskenyt siviilikohteisiin ja luonut "valtavaa paniikkia".

Turkin pitkäaikainen tavoite toteutui

Turkki on jo pitkään halunnut estää kurdialueen synnyn Syyrian vastaiselle rajalleen. Sen mukaan Syyrian kurdijärjestö YPG on uhka sen turvallisuudelle. YPG:llä on vahvat suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestöön PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi. YPG ei ole kuitenkaan uhannut Turkkia suorilla hyökkäyksillä.

Turkki on myös sanonut luovansa alueelle "turvavyöhykkeen", jonne on määrä palauttaa Syyrian pakolaisia. Turkin mukaan operaatio tukee rauhaa, arvostelijat taas pelkäävät, että alueella on tapahtumassa väestönvaihto.

Kurdit ovat myös koonneet joukkojaan Turkin hyökkäystä vastaan.

Amerikkalaisjoukot vetäytyivät Ras al-Ainin rajakaupungista Syyriasta toissa päivänä. Presidentti Donald Trump määräsi joukot poistumaan alueilta, joihin Turkin joukot ovat mahdollisesti iskemässä. Yhdysvallat myös ilmoitti, ettei se osallistu operaatioon millään tavalla.

Turkin hyökkäys on saanut voimakasta arvostelua, ja sen on pelätty eskaloivan Syyrian tilannetta entisestään. Myös Trump on saanut kotimaassaan harvinaisen kovasanaista arvostelua jopa liittolaisiltaan siitä, että hän avasi joukkojen vetämisellä oven Turkin hyökkäykselleen.

Syyrian ulkoministeriö on kutsunut Turkin toimia kansainvälisen oikeuden vastaiseksi, uutisoi muun muassa al-Jazeera.

Hallinto arvosteli myös kurdeja yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa ja sanoi, että se "toivottaa tervetulleeksi eksyneet lapsensa", jos nämä "tulevat takaisin järkiinsä".

Yleisesti on arvioitu, että kurdien on pakko kääntyä Syyrian hallinnon puoleen Yhdysvaltojen joukkojen vetäydyttyä. Kurdit ovat jo pyytäneet Venäjää toimimaan välittäjänä neuvotteluissa Syyrian hallinnon kanssa.

Andersson: Kansainvälinen yhteisö ei voi olla hiljaa Turkin hyökkäyksen edessä

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo, ettei kansainvälinen yhteisö voi olla hiljaa Turkin hyökkäyksen edessä. Andersson vaatii Twitterissä, että Suomen on arvioitava uudestaan kaiken puolustusmateriaalin vienti Turkkiin. Suomen on myös tuomittava hyökkäys.

Myös europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) vaatii Twitterissä pikaista tuomiota Turkille kansainväliseltä yhteisöltä. Hänen mukaansa Syyrian tilanteeseen on haettava nopeasti ratkaisua tavalla, joka turvaa kurdivähemmistön aseman.