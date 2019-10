Haavisto: Erdoganin lausunto on sotatilanteille tyypillistä retoriikkaa, Niinistö tuomitsee Turkin hyökkäyksen

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan kansainväliset järjestöt varautuvat noin 100 000 ihmisen pakolaisaaltoon kurdialueelta Turkin hyökättyä Syyriaan.

– Huoli on suuri humanitaarisesta tilanteesta alueella. Pahimmassa tapauksessa kurdit jäävät alueelle, jossa heitä on vaikea tavoittaa ja johon kansainvälistä apua on vaikea järjestää, hän sanoi eduskunnassa toimittajille.

Al-Holin vankileiri, jossa on myös suomalaisia, on Haaviston mukaan 60 kilometrin päässä Turkin ja Syyrian rajavyöhykkeestä, joten se ei sinänsä suoraan ole sotatoimialueella.

– Leirillä toimii noin 30 kansainvälistä järjestöä, ja me olemme olleet heihin yhteydessä. Pyrimme ylläpitämään avun jatkumista leirille, ja tilannetta seurataan päivittäin.

Haaviston mukaan Syyrian kurditaholle on jo aiemmin tehty selväksi, että Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen silloin kun heitä ei syytetä mistään. Suoraa apua heille ei ole kuitenkaan voitu antaa, sillä viranomaisilla ei ole ollut pääsyä leirille, hän sanoo.

Haaviston mielestä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin uhkaus päästää Eurooppaan miljoonia pakolaisia, jos EU kutsuu Turkin operaatiota Syyriassa miehitykseksi, muistuttaa sotatilanteille tyypillistä retoriikkaa. Hänestä tällaisia kovia lausuntoja kannattaisi välttää, sillä EU ja Turkki asioivat varmasti myös tulevaisuudessa keskenään. Hän ei osaa sanoa, kuinka tosissaan Erdogan uhkauksellaan on.

– En osaa arvioida uuden konfliktin skenaariota. Olen huolissani siitä, että pieneksikin koettu sotilaallinen operaatio saattaa panna uuden pallon pyörimään.

Yle: Niinistö tuomitsee Turkin hyökkäyksen Syyriaan

Presidentti Sauli Niinistö tuomitsee Yleisradion haastattelussa Turkin hyökkäyksen Syyriaan. Hän arveli, että Turkin hyökkäys vain mutkistaa Syyrian tilannetta entisestään.

– Miten se tästä tasaantuisi kun pommit lentävät, kyllä tämä varmasti mutkistaa tilannetta entisestään, Niinistö sanoi.

Niinistö piti Turkin hyökkäystä yrityksenä panna toimeen väestönsiirto Syyrian kurdialueille.

– Turkki, joka on sinänsä kantanut aika vastuun kolmesta miljoonasta pakolaisesta, haluaisi nyt työntää heidät tuonne turva-alueeksi kutsumalleen alueelle, joka ensin pitää näköjään valloittaa kurdeilta. Vastaavasti kurdiväestö joutuu pakenemaan sieltä.

Niinistö kertoo, ettei presidentti Donald Trump presidenttien viime viikon tapaamisessa antanut mitään viitteitä siitä, että hän suunnittelisi amerikkalaisten joukkojen vetämistä Syyrian kurdialueelta. Hän arvioi tämän olevan merkki siitä, että ratkaisu on syntynyt nopeasti.

– Hän (Trump) on ajatuksissaan sen verran välitön, että jos tällainen olisi ollut jotenkin ilmassa, luulenpa että hän ei olisi pidättäytynyt siitä lausumasta, näin diplomaattisesti sanottuna.

Suomi ei ole ainakaan toistaiseksi kutsunut puhutteluun Turkin suurlähettilästä

Useat maat Euroopassa ovat kutsuneet Turkin suurlähettiläitä puhutteluun johtuen maan hyökkäyksestä Pohjois-Syyriaan. Turkin suurlähettiläs on kutsuttu puhutteluun muun muassa Italiassa, Ranskassa ja Hollannissa.

Ranska kertoi vaatineensa hyökkäyksen lopettamista ja ilmaisseensa, että Turkin toimet uhkaavat Euroopan turvallisuutta.

Suomi ei ole ainakaan toistaiseksi kutsunut Turkin Suomen-suurlähettilästä puhutteluun.

Norja taas kertoi, että maa ei myönnä enää uusia aselupia Turkkiin. Norja, kuten Turkkikin, kuuluu sotilasliitto Natoon.

EU-maat ovat vaatineet Turkkia keskeyttämään hyökkäyksensä. Ne ovat myös ilmoittaneet, että ne eivät aio osallistua Turkin suunnitteleman "turvavyöhykkeen" kustannuksiin millään tapaa.

Suomikaan ei myönnä enää aselupia Turkkiin

Myös Suomi linjasi eilen, että uusia aselupia Turkkiin ei enää myönnetä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) perusteli päätöstä sillä, että Suomi ei vie aseita sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan taas uhkasi tänään, että jos EU kutsuu Turkin toimia alueella miehitykseksi, Turkki avaa ovet 3,6 miljoonalle pakolaisille Eurooppaan.