Yhdysvaltain "mahdottoman yhtälön" romahdus ja vanhat jännitteet kärjistivät tilanteen kurdialueilla avoimeksi sodaksi

Turkin sotilasoperaatio Syyriassa on aiheuttanut tyrmistyneitä reaktioita pitkin maailmaa ja pelkoja Syyrian sisällissodan syventymisestä.

Sotilasoperaation mahdollistajana on pidetty pääosin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöstä vetää yhdysvaltalaissotilaat pois Pohjois-Syyriasta. Kuitenkin Turkin ja kurdien pitkäaikaiset jännitteet ja Yhdysvaltain yritys tasapainoilla näiden välissä ovat luoneet pohjan nykytilanteen kärjistymiselle.

Syyrian kaksi hallitsevaa kurdiryhmää ovat monia eri puolueita sisältävä Kurdien kansallinen neuvosto (ENKS) ja PYD (Partiya Yekitiya Demokrat), joka on dominoinut poliittista kenttää.

Vuonna 2003 perustetulla PYD:lla on vahvat siteet Turkissa toimivaan sissijärjestö PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi.

Syyrian sodan alussa kurdit pysyttelivät osittain ulkopuolella. Niin Bashar al-Assadin hallinto kuin Syyrian oppositio herättivät epäluuloja ryhmässä. Sen sijaan syrjintää eri Lähi-idän maissa kokeneet kurdit näkivät mahdollisuuden rakentaa Pohjois-Syyriaan omaa hallintomalliaan. Tämä onnistuikin Syyrian sisällissodan varjossa.

Tätä Rojavan eli Syyrian Kurdistanin hallintomuotoa on ihannoitu ympäri maailmaa muun muassa sen pluralismin ja feminismin takia. Ihailu on saanut tuulta alleen myös kurdien taitavan mediakoneiston avulla.

Myöhemmin kurdit saivat myös kansainvälistä kiitosta, kun he taistelivat Yhdysvaltojen rinnalla menestyksekkäästi äärijärjestö Isisiä vastaan ja suojelivat samalla omaa aluettaan Isisiltä.

Turkki seurasi kurdialueen syntyä ja kurdien liittolaisuutta Yhdysvaltain kanssa ärsyyntyneenä. Sille kurdialueen synty rajalle oli turvallisuusuhka. Erityisenä uhkana se on pitänyt PYD:n sotilaallista ryhmää YPG:tä.

Turkin huolella historialliset syyt

YPG:lla on vahvat siteet kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka kanssa Turkin valtio on käynyt jo vuosikymmeniä kestävää sotaa.

– Historiallisesti Turkin huoli on ollut ihan aito. Kun PYD on perustettu, se on ollut periaatteessa PKK:n haarakonttori Syyriassa. PYD:n linkit PKK:hon ovat varsin tiiviit, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, Turkki-asiantuntija Toni Alaranta.

PYD:n toisella puheenjohtajalla Shahoz Hasanilla on esimerkiksi tausta sissijärjestö PKK:ssa.

Syyrian sisällissodan aikana PYD:n luonne on kuitenkin jonkin verran muuttunut. Sen tavoitteet ovat liukuneet pikemminkin kohti laajempia tavoitteita Syyrian valtion sisällä.

– Sodan aikana PYD on hyökännyt aika vähän Turkkia vastaan. Lisäksi se on syyrialaistunut matkan varrella. (PYD:n entinen puheenjohtaja) Salih Muslim puhunut paljon siitä, että he ovat syyrialaisia patriootteja.

Tähän on vaikuttanut osaltaan se, että YPG operoi osana Syyrian demokraattisia joukkoja (SDF). SDF taas pitää sisällään myös muun muassa arabeja, assyrialaisia ja armenialaisia. Alarannan arvion mukaan noin 60 prosenttia on etnisiä kurdeja, joten järjestöä ei voi pitää enää pelkkänä PKK-järjestönä.

Moninaisuudesta huolimatta kurdihallinnon hehkutus demokratian mallimaana on ollut osin ylimitoitettua.

– Alueen mallina on PKK:n johtajan Abdullah Öcalanin demokraattisen autonomian malli. Siinä on tiukka keskusvalta, jonka valta hajautetaan alueille neuvostoille. Alkumalli on hierarkkinen ja autoritaarinen eikä sinällään edusta demokratiaa.

Samaan hengenvetoon Alaranta kuitenkin huomauttaa, että jos hallintomallia verrataan alueella olevaan sekasortoon, se on ollut eittämättä varsin rauhallinen ja monimuotoinen.

– Hallinnossa on esimerkiksi tarkkaan säädelty mies-naisedustusto. Lisäksi koska PYD:n hallitsemalla alueella ei asu pelkästään kurdeja, se on pyrkinyt saamaan paikkoja vähemmistöille hallinnossa. Mutta ytimeltään se on autoritaarinen, hierarkkinen järjestelmä. Kyse on siitä, kumpaa haluaa painottaa.

Mahdoton yhtälö johti tähän pisteeseen

Nyt Turkki käy kolmatta päivää sotaa Syyrian puolella. Turkille operaatiossa on kyse terrorismin torjunnasta ja YPG:n heikentämisestä.

Lisäksi se haluaa perustaa alueelle "turvavyöhykkeen", jonne se voisi palauttaa Syyrian pakolaisia. Tälle Turkissa on myös sisäpoliittista painetta, sillä Turkin talouskriisin keskellä monet kansalaiset ovat alkaneet suhtautua nihkeästi maassa oleviin lähes 4 miljoonaan pakolaiseen.

Kansainväliset avustusjärjestöt taas pelkäävät Turkin hyökkäyksen luovan pikemminkin lisää pakolaisuutta. Ne arvioivat, että yli 60 000 ihmisen täytyy paeta taisteluita. Iskuissa on jo kurdijoukkojen mukaan kuollut siviilejä.

Levottomuudet ovat ulottuneet myös Turkin puolelle. Syyriasta tulevissa pommituksissa on kuollut 7 ja haavoittunut kymmeniä ihmisiä Turkin rajakaupungeissa, kertoi turkkilaislehti Hürriyet.

Sitä, että tilanne on luisunut nykypisteeseen, voi pitää osittain mahdottoman yhtälön seurauksena. Yhdysvallat aseisti Turkin vihollisena pitämää ryhmittymää, koska kaipasi paikallisia liittolaisia taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan. Samalla Yhdysvallat pyrki yhteistyöhön Nato-liittolaisensa Turkin kanssa.

Kärjistetysti voi sanoa että Yhdysvallat tuki YPG:ta, mutta määritteli samalla sen liittolaisjärjestö PKK:n terroristijärjestöksi.

Presidentti Barack Obaman ex-neuvonantaja arvioi Financial Timesille, että äärijärjestö Isisiä vastainen taistelu ajoi Yhdysvallat tekemään vaikean valinnan.

– Monista tuntui, että jäljellä ei ollut hyviä vaihtoja. Tuohon aikaan äärijärjestö Isisiä vastaan taistelu nähtiin tärkeämpänä vaihtoehtona. Toivoimme, että kykenisimme sovittamaan tähän myös Turkin huolet, sanoi Amanda Sloat lehdelle.

Diplomaattista solmua pahensi myös Turkin oma poliittinen linja. Turkki on eristänyt itseään viime vuosina yhä enemmän läntisistä liittolaisista. Politiikkaa on leimannut sisäpoliittisistakin syistä vahva ulkoisten vihollisten etsintä ja nationalistinen vire. Vuoden 2016 sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen Turkin välit lännen kanssa ovat olleet hyvin jäiset.

Lopulta Trumpin päätös vetää joukot yllättäen pois ilman diplomaattisen ratkaisun etsimistä sinetöi tilanteen.

– Kyllähän suurin osa on sitä mieltä, tämä tapa toimia oli ehdottomasti yksi huonoimmista vaihtoehdoista. Olisi pitänyt varautua tähän aiemmin ja pakottaa osapuolet johonkin mekanismiin, jolla tilanne estetään, Alaranta arvioi.

– Trumpin päätös on pitkälti syy siihen, että ollaan tässä pisteessä, mutta taustasyyt perustuvat siihen mahdottomaan yhtälöön, että aseistetaan tiettyä ryhmää ja yritetään olla Turkin kanssa kaveri.

Mitä seuraavaksi?

Vaikka kansainväliset reaktiot Turkin hyökkäykseen ovat olleet isot, Yhdysvalloista ja EU:sta kurdit tuskin saavat muuta kuin sanallista tukea.

Siksi on arvioitu, että kurdit joutuvat hakemaan nyt vetoapua Venäjästä ja sitä tukevasta Syyrian hallinnosta. Alarannasta tosin vaikuttaa siltä, ettei Syyriankaan hallinto aio reagoida tilanteeseen.

– Syyrian hallinto on ottanut sen kannan, että olette maanpettureita, koska teitte Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä.

Tässäkin sodassa ensisijaisia kärsijöitä ovat siviilit. Siviilien kärsimysten lisäksi seurattavaksi jää, läikkyvätkö levottomuudet lisää Turkin rajan ylitse. PKK on kehottanut kannattajiaan iskuihin Turkissa.

Kansainvälisen yhteisön huolena on myös, että kurdien vangitsemat Isis-taistelijat onnistuvat levottomuuksissa pääsemään pakoon. Kurdit ovat viestineet, että joutuvat heikentämään vartiointia leireillään taisteluiden vuoksi.

Turkki on sanonut, että se haluaa palauttaa vangittuna olevat eurooppalaiset taistelijat ensisijaisesti kotimaihinsa.

Esimerkiksi al-Holin leirillä olevien kansalaistensa palauttamisen kanssa kipuileva Suomikin joutuu ottamaan uuden tilanteen huomioon, vaikka leiri sijaitseekin Turkin hyökkäysalueen ulkopuolella.