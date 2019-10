Kaliforniassa maastopalojen tieltä evakuoitu kymmeniätuhansia ihmisiä

Kaliforniassa Yhdysvalloissa kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Tuuli on levittänyt paloja etenkin osavaltion eteläosassa, jossa on tuhoutunut paljon rakennuksia.

Yhden ihmisen tiedetään saaneen surmansa tulenlieskojen pyyhkäistessä asuntoautojen pysäköintipaikan ylitse Calimesassa Los Angelesin itäpuolella. Los Angelesin pelastuslaitoksen päällikkö Ralph Terrazas sanoi, että palon leviämistä ovat edesauttaneet kuivuus ja voimakkaat tuulet. Mainos alkaa Mainos päättyy – Älkää viivytelkö lähtöä. Jos me käskemme teitä lähtemään turvaan, lähtekää, hän opasti asukkaita. Terrazasin mukaan töissä on noin tuhat palomiestä. Tulipalo on lyhyessä ajassa laajentunut reilusta 20 hehtaarista liki 2 000 hehtaariin. – Olemme arvioineet, että palo etenee yli 300 hehtaaria tunnissa, Terrazas sanoi. Hänen mukaansa kestää luultavasti päiviä ennen kuin palot saadaan hallintaan.