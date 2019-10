Yhdysvallat vetää noin tuhat sotilastaan Pohjois-Syyriasta taistelujen alta – Erdogan uhoaa hyökkäyksen jatkuvan

Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esper sanoo tv-kanava CBS:n haastattelussa, että Yhdysvallat aikoo presidentti Donald Trumpin käskystä vetää noin 1 000 sotilastaan Pohjois-Syyriasta niin nopeasti kuin mahdollista.

Esper sanoi Face the Nation -ohjelmassa, että tilanne Turkin joukkojen ja kurdijärjestö SDF:n taistelijoiden välissä on käynyt Yhdysvaltojen kannalta kestämättömäksi.

– Puhuin presidentin kanssa eilisiltana ja hän antoi ohjeet, että meidän tulee alkaa vetää joukkojamme Pohjois-Syyriasta.

Esperin mukaan amerikkalaisjoukoilla on lupa puolustautua ja vastata tulitukseen, jos tarvitaan. Washington Post -lehti kertoi aiemmin amerikkalaisten epäilevän, että turkkilaisjoukot olivat perjantaina tulittaneet amerikkalaisjoukkoja tieten tahtoen.

Turkki on Esperin mukaan laajentamassa hyökkäystään aiemmin suunniteltua kauemmaksi etelään ja länteen.

– Olemme myös todenneet, että SDF pyrkii tekemään kaupat syyrialaisten ja venäläisten kanssa iskeäkseen takaisin turkkilaisia vastaan pohjoisessa, Esper selvitti.

Trump puolusti toimiaan Twitterissä ja totesi, että Yhdysvallat antaa nyt toisten lähteä taistelemaan, jos haluavat. Samalla hän kuitenkin totesi, että Yhdysvallat on valmis määräämään Turkille kovia talouspakotteita.

Erdogan ei peräänny

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan puhkui taistelutahtoa ja sanoi, että länsimaiden pakoteuhkaukset ja asevientikiellot eivät pysäytä Turkin hyökkäystä Syyrian kurdialueilla.

Erdogan sanoi, että Turkki ja sen syyrialaiset liittolaisjoukot ovat saaneet haltuunsa Ras al-Ainin rajakaupungin. Myöhemmin päivällä Turkin puolustusministeriö ilmoitti, että Turkin joukot ovat saaneet hallintaansa kurdialueen halki itä-länsisuunnassa kulkevan M4-maantien sekä Tal Abyadin kaupungin.

– Kun aloitimme operaation, meitä uhattiin talouspakotteilla ja asevientikielloilla. Ne jotka luulevat saavansa Turkin perääntymään tällaisilla uhkauksilla ovat pahasti väärässä, Erdogan uhosi televisiopuheessa.

Ranska ja Saksa ilmoittivat edellisiltana, että ne jäädyttävät asevientinsä Turkkiin hyökkäyksen takia. Saksan liittokansleri Angela Merkel kehotti myös Turkkia lopettamaan hyökkäyksensä.

Erdogan sanoi keskustelleensa Merkelin kanssa puhelimitse keskiviikkona ja ottaneensa esille kysymyksen asevientikiellosta.

– Pyysin häntä selittämään minulle – olemmeko todella liittolaisia Naton sydämessä, vai onko terroristiryhmä (Syyrian kurdijärjestö YPG) otettu Naton jäseneksi ilman että minulle on kerrottu, Erdogan puhkui.

Hän torjui ajatuksen neuvotteluista Turkin ja YPG:n välillä.

– Mistä lähtien valtiot istuvat neuvottelupöytään terroristiryhmän kanssa?

Ruotsalaisia ja norjalaisia Isis-omaisia pakeni leiriltä

Pohjoissyyrialaiselta Ain Issan leiriltä paenneiden Isis-perheenjäsenten joukossa on ruotsalaisia ja norjalaisia, kertoivat kurdiviranomaiset Expressenin mukaan. Leiriltä on Turkin hyökkäyksen alettua paennut lähes 800 perheenjäsentä, joista useimmat ovat Euroopan maista. Tiedossa ei ollut, kuinka paljon joukossa oli Pohjoismaista tulleita.

Kurdien mukaan Turkki teki ilmaiskuja leiriin aamulla, minkä jälkeen kurdijärjestö SDF:n vartijat jättivät leirin. Olosuhteita Ain Issassa kuvattiin täydeksi kaaokseksi.

Suomalaiset Isis-taistelijoiden omaiset ovat tiettävästi kaikki taistelualueen ulkopuolella sijaitsevassa al-Holin leirissä.

Kurdien vartioimissa vankiloissa on kaikkiaan arviolta 12 000 Isis-taistelijaa. Leireille puolestaan on sijoitettu suunnilleen saman verran ulkomailta alueelle tulleita naisia ja lapsia. Lapsia on arviolta 8 000, naisia 4 000.

YK:n arvion mukaan Turkin hyökkäys kurdijoukkoja vastaan on toistaiseksi pakottanut noin 130 000 ihmistä pakenemaan kotoaan. Järjestö uskoo, että luku nousee 400 000:een.