EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier totesi sunnuntai-iltana EU-maiden suurlähettiläille, että neuvotteluissa Britannian EU-erosta on vielä paljon töitä tehtävänä. Virkamiestason neuvotteluja brexitistä on jatkettu viikonlopun aikana, ja työn on määrä jatkua maanantaina. EU-komission mukaan neuvottelut ovat olleet rakentavia, vaikka mitään läpimurtoa ei syntynyt.

Sopimus pitäisi saada valmiiksi torstaina alkavaan EU-huippukokoukseen mennessä. Lisäksi sopimus pitäisi hyväksyä Britannian parlamentissa ensi lauantaina. Tämänhetkisen aikataulun mukaan Britannian pitäisi jättää EU 31. lokakuuta. On edelleen mahdollista, että Britannia rysähtää ulos EU:sta ilman sopimusta, jos sopua ei viime metreillä synny.