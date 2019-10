Osa lennoista Barcelonan kentällä on peruttu

Barcelonan kentän lennoista osa on peruttu tänä aamuna. Peruutuksia on sekä Espanjan sisäisillä lennoilla että ulkomaan lennoilla.

Tuhannet Katalonian itsenäisyysjohtajia puolustaneet mielenosoittajat tukkivat Barcelonan kansainvälisen lentokentän eilen. Illan kuluessa peruttiin toistasataa lentoa, sillä lentokoneiden miehistöt eivät päässeet työpaikalleen.

Tiet ruuhkautuivat pahoin lentokentän ulkopuolella, ja osa matkustajista käveli loppumatkan kentälle. Kymmenien kerrottiin loukkaantuneen mielenosoittajien ja poliisien välisissä yhteenotoissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Korkein oikeus langetti maanantaina 9–13 vuoden vankeustuomiot yhdeksälle Katalonian itsenäistymishankkeen johtajalle. Pisimmän tuomion sai alueen entinen varapresidentti Oriol Junqueras, jolle langetettiin 13 vuoden vankilatuomio kansankiihotuksesta ja julkisten varojen väärinkäytöstä.

Yhteensä kahtatoista johtajaa vastaan nostettiin syytteet heidän toiminnastaan lokakuun 2017 kansanäänestyksen aikoihin. Kolme heistä tuomittiin tottelemattomuudesta, mutta he eivät saaneet vankilatuomiota. Kaikki syytetyt kiistivät syyllisyytensä.

Katalonian aluehallinto tavoittelee Kataloniasta edelleen itsenäistä tasavaltaa. Kaksi suurinta puoluetta on kuitenkin erimielisiä siitä, miten tavoite voitaisiin saavuttaa.

Kataloniassa on noin 7,5 miljoonaa asukasta, mikä on noin 16 prosenttia koko Espanjan asukasmäärästä. Katalonian osuus Espanjan viennistä on neljännes ja bruttokansantuotteesta lähes viidennes.

Katalonian kansallismieliset ovat pitkään valittaneet, että alueelta lähetetään liian paljon rahaa Espanjan köyhempiin osiin keskushallinnon verolinjausten vuoksi.