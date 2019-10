Katalaanijohtaja vaatii, että Barcelonaa ravistelleet väkivaltaisuudet loppuvat välittömästi

Barcelonaa ravistelleiden väkivaltaisten yhteenottojen on loputtava välittömästi, vaatii Katalonian aluehallinnon johtaja Quim Torra.

Hänen mielestään väkivaltaisuudet vahingoittavat separatistiliikkeen imagoa. Hänen mukaansa kaduilla nähtävien tapahtumien kaltaisia toimia ei sallita, eikä autojen polttamiseen ja vandalismiin ole syytä tai oikeutusta.

Mellakoinniksi kärjistyneet mielenosoitukset alkoivat maanantaina sen jälkeen, kun Espanjan korkein oikeus langetti 9–13 vuoden vankilatuomiot yhdeksälle Katalonian itsenäistymishankkeen johtajalle.

– Me emme salli kaduilla nähtävien kaltaisia välikohtauksia. Tämän täytyy loppua juuri nyt. Ei ole mitään syytä tai oikeutusta autojen polttamiselle, tai millekään muullekaan vandalismille, hän sanoi.

Torra esitti vaatimuksensa vain muutama tunti sen jälkeen, kun Espanjan pääministeri Pedro Sanchez esitti hänelle suoran pyynnön tuomita väkivaltaisuudet. Hän toivoi Torran tuomitsevan väkivaltaiset yhteenotot hyvin selkeästi ja ilman selityksiä. Hän ei ollut aiemmin tätä vielä tehnyt.

– Mielenilmausten tulisi olla rauhanomaisia, Torra sanoi televisioidussa puheessa.

– Me emme voi antaa soluttautuvien ja lietsovien ryhmien vahingoittaa miljoonien katalaanien liikkeen imagoa.

Pääministeri harkitsee itsehallinnon kumoamista

Barcelonassa järjestettiin keskiviikkona mellakoita jo kolmantena peräkkäisenä iltana. Myös muissa Katalonian kaupungeissa oli määrä järjestää mielenilmauksia keskiviikkona.

Espanjan poliisi kertoi keskiviikkona pidättäneensä Kataloniassa edellisen yön aikana yli 50 ihmistä väkivaltaisuuksien takia.

Maanantaina mielenosoittajat valtasivat muun muassa Barcelonan lentokentän, minkä vuoksi lentoja peruttiin. Maanantaisissa mielenosoituksissa loukkaantui pelastushenkilöstön mukaan hieman yli 130 ihmistä.

Poliisin mukaan Katalonian itsenäisyyden kannattajat järjestivät tiistaina istumamielenosoituksia Espanjan hallinnon rakennuksien luona useissa eri kaupungeissa. Esimerkiksi Barcelonassa mieltään osoitti arviolta 40 000 ihmistä ja Gironassa arviolta 9 000, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan mielenilmaukset yltyivät useissa kaupungeissa yhteenotoiksi viranomaisten kanssa.

Espanjan pääministeri Sanchez pitää yhtenä vaihtoehtona Katalonian itsehallinnon väliaikaista kumoamista vastauksena viime päivien mellakoille. Esikuntansa mukaan Sanchez ei sulje pois mitään vaihtoehtoa.

Hänen edeltäjänsä konservatiivipuolue PP:n Mariano Rajoyn hallitus hajotti Katalonian alueparlamentin ja määräsi alueelle uudet vaalit toissa vuonna epäonnistuneen itsenäistymisyrityksen jälkeen.

Tuhannet marssivat vapauden puolesta

Katalaaniseparatistit aloittivat keskiviikkoaamuna sadan kilometrin mittaisen vapausmarssin.

– Tämän (marssin) tavoitteena on näyttää, että voimme pysäyttää Katalonian ja osoittaa, että Madridin on tehtävä jotain. Jos se ei tee, on tilanne kohta karannut sen käsistä, kertoi Gironasta tuhansien muiden marssijoiden kanssa liikkeelle lähtenyt 25-vuotias tohtoriopiskelija Jordi Soler uutistoimisto AFP:lle.

Tuhatpäinen marssijoiden joukko vastustaa katalaanijohtajille langetettuja tuomioita. Katalonian itsenäistymistä ajavat aktivistit järjestivät keskiviikkona yhteensä viisi alueellista marssia. Kulkueiden on määrä saapua määränpäähänsä Barcelonaan perjantaihin mennessä.

Maanteillä marssivien väkijoukkojen on myös määrä aiheuttaa kaaosta liikenteelle yhdellä Espanjan tärkeimmistä talousalueista. Alue, jolla marssijat liikkuvat, on tämän lisäksi tärkeä pullonkaula Espanjan ja Ranskan sekä muun Euroopan välillä kulkevalle liikenteelle.

Ammattiliitot ovat myös kehottaneet katalonialaisia ryhtymään perjantaina yleislakkoon.