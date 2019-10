Moody's ennakoi Trumpille selvää uudelleenvalintaa ensi vuoden vaaleissa

Trumpin suosio on ollut alempana kuin edellisillä presidenteillä samassa vaiheessa presidenttikautta, ja useimmissa kansallisissa mielipidekyselyissä istuva presidentti on jäljessä demokraattihaastajiaan.

Moody's on kuitenkin rakentanut mallinsa osavaltiokohtaisesti ennakoiden, miten esimerkiksi työttömyys, bensan hinta ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kehittyvät milläkin alueella ja miten se vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen. Tämän mallin mukaan Trump olisi voittamassa monia tärkeitä osavaltioita, joissa talouden näkymät ovat hyvät.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Taloudelliset seikat ennustavat perinteisesti melko hyvin vaalituloksia Yhdysvalloissa.

Moody'sin mukaan malli toimii siitäkin huolimatta, että Trump henkilönä jakaa mielipiteitä ehkä enemmän kuin kukaan toinen presidentti ennen häntä. Vaikka Trumpiin tyytyväisten osuus on pysytellyt tiukasti 40 prosentin tienoilla, on Trumpin kannattajakunta harvinaisen uskollista. Kun tähän 40 prosenttiin lisää noin 10 prosentin osuuden liikkuvia äänestäjiä joille taloudellisella tilanteella on suuri merkitys, on Trumpilla jo kasassa riittävä määrä äänestäjiä.

Vuoden 2016 vaaleissa Trump sai hieman vähemmän ääniä kuin vastaehdokkaansa Hillary Clinton, mutta keräsi enemmän valitsijamiehiä. Ratkaiseviksi nousivat etenkin perinteisesti demokraatteihin kallellaan olevat Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania, joissa teollisuustyöläisten tuki ratkaisi voiton Trumpille.

Moody'sin mukaan demokraattiehdokas voittaa vain, jos demokraattiäänestäjät lähtevät uurnille ennätyksellisen ahkerasti.