Ulos vai ei? Brittiparlamentti äänestää brexitistä

Britannian parlamentti kokoontuu aamupäivällä käsittelemään brexit-sopimusta. Parlamentin on määrä äänestää sopimuksesta myöhemmin lauantaina.

Etukäteisarvioissa tilanne on erittäin tiukka. Brysselissä neuvoteltu sopimus saatetaan joko hylätä tai hyväksyä hyvin niukasti.

EU-komissio ja Britannia pääsivät torstaina sopuun muutoksista erosopimukseen ja julistukseen tulevasta suhteesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sky News arvioi parlamentaarikkojen näkemyksiä perjantaina ja tuli siihen tulokseen, että sopimus voisi saada taakseen vähän alle 320 ääntä. Mutta kuten kanava kuvasi laskelmien epävarmuutta: "Lisäksi ovat tuntemattomien tekijöiden tuntemattomat tekijät."

CNN:n laskuharjoitusten tulos oli, että parlamentissa on tusina tai kaksi edustajaa, joiden äänestyskäyttäytyminen on erityisen vaikeasti ennakoitavaa.

Lähtökohtaisesti kaikkiaan 320 parlamentaarikon pitää kannattaa sopimusta, jotta se hyväksyttäisiin.

Omilla ei pärjätä

Pääministeri Boris Johnsonin puolueella konservatiiveilla on alle 290 ääntä, joten pelkällä oman puolueen kannatuksella brexit-sopimus ei synny. Johnsonin rasitteena on lisäksi oman puolueen kapinallissiipi, jonka äänestyskäyttäytyminen on arvoitus. Brittilehti Guardian laski aiemmin viikolla, että Johnsonin kannalla olisi "lähes varmasti" vain 259 konservatiiviedustajaa.

Myös esimerkiksi konservatiivien apupuolue Pohjois-Irlannin DUP on osaltaan vaa'ankieliasemassa, sillä se suhtautuu sopimukseen kriittisesti.

Britannian työväenpuolue vastustaa sopimusta ja pitää Johnsonin paperia vieläkin huonompana kuin aiempaa sopimusehdotusta. Yksi kiinnostavista lauantain kysymyksistä onkin, lipeääkö työväenpuolueesta edustajia brexit-sopimuksen tueksi.

Boris Johnsonin esikuntineen kerrottiin viettäneen perjantain suostuttelemassa kahden vaiheilla olevia parlamentaarikkoja erosopimuksen taakse.

Lokakuun loppu lähenee

Päivitetyn erosopimuksen myötä Pohjois-Irlanti jäisi Britannian tullialueeseen ja hyötyisi Britannian neuvottelemista uusista kauppasopimuksista, mikä on ollut Britannian vaatimus.

Britannia ja EU ovat sopineet mekanismista, jolla varmistettaisiin, ettei Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalle tarvita rajatarkastuksia. Britannian on sopimuksen mukaan perittävä EU:n tullit sellaisilta kolmansista maista tulevilta tuotteilta, jotka saattavat päätyä EU:n markkinoille.

Pohjois-Irlannissa noudatettaisiin tiettyjä EU:n sisämarkkinoiden sääntöjä.

Britannian on määrä jättää Euroopan unioni kuun lopussa. Tänään Lontoon kaduille odotetaan myös mielenosoittajia, jotka vaativat uutta kansanäänestystä brexitistä. Britit äänestivät EU-erosta juhannuksena 2016.

Alun perin Britannia ja EU pääsivät sopuun erosopimuksesta jo viime vuoden joulukuussa. Valmis erosopimus on sen jälkeen tyrmätty Britannian parlamentissa kolme kertaa.

Pääministeri Theresa Mayn aikana EU kieltäytyi jyrkästi avaamasta sopimusta enää uudelleen, mutta sopimuksettomalla erolla uhanneen Johnsonin noustua valtaan kanta muuttui.

Jos sopimus hyväksytään, edessä on pitkiä ja työläitä neuvotteluita, miten EU:n ja Britannian suhteet järjestetään tulevaisuudessa.

Jos Britannia eroaa EU:sta, jäljelle jää 27 jäsenmaata.