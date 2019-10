Suosiossa paistatelleesta Kanadan Trudeausta tuli kohusta kohuun kulkeva pääministeri – maanantain vaaleissa nähdään, miten hänelle käy

Kanadan pääministeri Justin Trudeau taistelee poliittisesta tulevaisuudestaan maanantain parlamenttivaaleissa. Kilpailusta 47-vuotiaan Trudeaun liberaalipuolueen ja 40-vuotiaan Andrew Scheerin konservatiivipuolueen välillä on tulossa äärimmäisen tiukka.

Mielipidemittausten keskiarvojen mukaan liberaalit olisivat saamassa äänistä 31,8 prosenttia ja konservatiivit 31,4 prosenttia. Kumpikaan puolueista ei näytä voittavan selvää enemmistöä, joten ne joutuvat hakemaan tukea pienemmistä puolueista. Maanantaina järjestettävissä vaaleissa on tarjolla 338 alahuoneen paikkaa.

Trudeau nousi sensaatiomaisesti pääministeriksi neljä vuotta sitten lupaamalla uudenlaista liberaalia politiikkaa. Hän keskittyi kampanjassaan ilmastokysymyksiin ja tasa-arvoon. Trudeaun ensimmäiset vuodet kabinetissa näyttivätkin olevan yhtä juhlaa. Hänen suosiotaan siivittivät muun muassa kannabiksen laillistaminen ja sukupuolten tasa-arvon puolesta puhuminen. Ihailua herätti myös esimerkiksi se, kuinka hän oli lentokentällä vastassa Syyrian pakolaisia samaan aikaan kun maahanmuuttovastaiset lausunnot lisääntyivät muualla maailmassa.

Trudeau rikkoi eturistiriita-asetusta

Sittemmin pääministeri on ryvettynyt monissa kohuissa, jotka ovat syöneet hänen ja hänen puolueensa suosiota. Pahiten Trudeaun suosioon on iskenyt quebeciläisen rakennusyhtiö SNC-Lavaliniin liittyvä kohu. Tämän vuoden tammikuussa maan entinen oikeusministeri ja valtionsyyttäjä Jody Wilson-Raybolt erosi veteraaniasioista vastaavan ministerin pestistään. Eron syynä oli luottamuspula pääministerin kanslian kanssa liittyen SNC-Lavalinin oikeusjuttuun. SNC-Lavalinia syytetään Libyassa Muammar Gaddafin kaudella tapahtuneesta lahjonnasta.

Pääministerin kabinetti oli painostanut Wilson-Rayboltia harkitsemaan sovittelumenettelyä oikeuskäsittelyn sijaan. Tuomio voisi tarkoittaa yritykselle kieltoa osallistua valtion tarjouskilpailuihin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Ex-oikeusministeri ei kuitenkaan suostunut sovintomenettelyyn. Tapausta puitiin koko kevään ajan, ja se nousi jälleen pinnalle alkusyksystä, kun Kanadan eettisistä kysymyksistä ja eturistiriidoista vastaava asiamies katsoi raportissaan Trudeaun toimineen epäeettisesti ja rikkoneen eturistiriita-asetusta.

Trudeau on ottanut asiasta vastuun, mutta ei ole pyytänyt anteeksi, sillä hän sanoi suojelevansa kanadalaisten työpaikkoja.

Kaksinaismoralistista ilmastopolitiikkaa ja rasistinen maski

Aiemmin Trudeaun suosiota ryvetti se, että pääministeri perheineen otti vastaan miljardööri Aga Khanin tarjoaman lomamatkan tämän yksityiselle saarelle vuonna 2017. Trudeau on kiistänyt, että kyseessä olisi ollut Khanin vaikutusyritys.

Tuorein isku Trudeaun imagolle oli, kun viime kuussa julkisuuteen päätyi joukko kuvia, joissa nuori Trudeau esiintyy rasistisessa brownface-meikissä. Trudeau on pyytänyt tapausta anteeksi.

Trudeau on joutunut myrskyn silmään myös ilmastotoimiensa takia, tai pikemminkin niiden puutteen takia. Kanada osti viime vuonna Trans Mountain -öljyputken 4,5 miljardilla dollarilla varmistaakseen, että sen laajentaminen voi jatkua. Trudeau on perustellut hanketta työpaikkojen lisäämisellä ja talouden kasvulla, mutta sitä on pidetty pääministerin ilmastopuheiden vastaisena.

Trudeaun viime vaalien suosion takana oli nimenomaan hänen lähes pyhimysmäinen brändinsä ja uutuudenviehätys. Kohut ovat vieneet Trudeaulta ison osan molemmista. Jos Trudeausta ei tule pääministeriä vaalien jälkeen, kyseessä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun ensimmäisen kauden pääministeri ei saa jatkoa. Viimeksi näin kävi 84 vuotta sitten.