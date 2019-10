Netanjahu antoi periksi, Israelin presidentti nimittää uuden hallitustunnustelijan

Israelissa pitkäaikainen pääministeri Benjamin Netanjahu ilmoitti maanantaina presidentti Reuven Rivlinille lopettavansa yritykset muodostaa hallitus. Presidentti aikoo pyytää sinivalkoisen vaaliliiton johtajaa Benny Gantzia hallitustunnustelijaksi.

Netanjahun Likud-puolue ja Gantzin johtama sinivalkoinen vaaliliitto päätyivät syyskuun parlamenttivaaleissa lähes tasatulokseen. Keskustalainen sinivalkoinen vaaliliitto sai Israelin parlamentissa knessetissä 33 paikkaa ja oikeistolainen Likud-puolue sai 32 knessetin 120 paikasta.

Netanjahu on ehdottanut Gantzille koalitiohallitusta, mutta Gantz ei halua toimia hallituksessa, jonka pääministerillä on niskassaan korruptiosyytteet. Netanjahua on epäilty lahjusten vastaanottamisesta, ja hänen on uskottu haluavan hakea vaalivoiton kautta itselleen rikosoikeudellista immuniteettia.

