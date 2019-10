Öiset ulkonaliikkumiskiellot jatkuvat Chilessä, ainakin 15 kuollut

Öiset ulkonaliikkumiskiellot jatkuvat neljättä yötä peräkkäin Chilessä väkivaltaisten mielenosoitusten takia. Armeija julisti ulkonaliikkumiskiellon tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi, ja se kestää iltakahdeksasta aamuviiteen.

Mielenosoitukset alkoivat viime perjantaina julkisen liikenteen hinnankorotuksia vastaan. Presidentti Sebastian Pinera on sittemmin hyllyttänyt korotusaikeet, mutta se ei ole saanut vihaisia mielenosoittajia lopettamaan. Taustalla on laajempaa tyytymättömyyttä maan yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon ja toimeentuloon. Vaikka Chile on Latinalaisen Amerikan vaurain maa, elinkustannukset ovat nousseet ja esimerkiksi eläkkeet ovat surkeita. Talouskasvuluvut näyttävät lupaavilta, mutta vauraus ei jakaannu tasaisesti.

Yhä jatkuvissa mellakoissa on kuollut ainakin 15 ihmistä. Viranomaisten mukaan yhdeksän ihmistä on kuollut tulipaloissa, mutta ainakin neljän kerrotaan kuolleen turvallisuusjoukkojen luoteihin. Chilen ihmisoikeusinstituutin mukaan yli 200 ihmistä on viety sairaalaan. Lähes puolella loukkaantuneista on ollut ampumahaavoja.

Presidentti on julistanut poikkeustilan pääkaupunki Santiagoon ja useille muille alueille. Kaikkiaan yli 2 600 ihmistä on pidätetty sitten perjantain.

Pinera hakee keskusteluyhteyttä oppositioon

Chilessä ei ole ollut näin levotonta vuosikymmeniin. Jopa 20 000 poliisin ja armeijan edustajaa partioi kaduilla.

Vielä viikonloppuna presidentti jylisi mielenosoittajia vastaan.

– Olemme sodassa leppymätöntä ja voimakasta vihollista vastaan, joka ei kunnioita mitään eikä ketään ja on valmis väkivaltaan ja rikoksiin vailla rajoja, Pinera sanoi toimittajille.

Alkuviikosta Pineran sävy oli sovittelevampi, ja hän kutsui poliittisia puolueita etsimään yhdessä ratkaisua tilanteeseen. Tiistaina hän tapasi joitakin oppositionpuolueiden johtajia ratkaisun löytämiseksi.

Muun muassa maan suurin oppositioedustaja, sosialistinen puolue, kuitenkin boikotoi tapaamista.

Samalla mielenosoitukset ja muut vastatoimet ovat jatkuneet. Chilen suurin ammattiliitto ja 18 muuta järjestöä ovat järjestämässä lakkoja ja protesteja loppuviikolle. Myös julkisen terveydenhuollon edustajien ammattiliitto suunnittelee omia vastatoimiaan.

Tiistaipäivä sujui kuitenkin viikonloppua ja maanantaita rauhallisemmin, eikä väkivaltaisuuksista tai mellakoinnista juuri raportoitu. Useat Santiagon keskustan kaupat avasivat jälleen ovensa. Vain yksi Chilen seitsemästä metrolinjasta oli toiminnassa, mutta yli 4 000 bussia paikkasi joukkoliikenteen aukkoja.

Yli 50 koulua ja 10 yliopistoa piti kuitenkin ovensa kiinni.