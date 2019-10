Essexin ruumislöytö ei ole vielä Europolin tutkinnassa – avunpyyntö Europolille tulee yleensä vuorokauden sisällä.

Essexin viimeöinen ruumislöytö ei vielä ole Euroopan poliisivirasto Europolin tutkinnassa. Tästä syystä Europol ei tässä vaiheessa kommentoi tapausta julkisuudessa, tiedottaja Jan Op Gen Oorth kertoo STT:lle.

Hänen mukaansa Europol on tarjonnut apuaan Britannian poliisille. Niin toimitaan aina, kun Europolilla on syytä epäillä, että kyseessä on iso, kansainvälinen tapaus, johon näyttää liittyvän järjestäytynyttä rikollisuutta.

– Kun tapauksessa on osallisena useampia maita, tutkinnasta tulee kansainvälinen. Näin yleensä on tapauksissa, joissa epäillään ihmiskauppaa tai ihmisten salakuljettamista, tiedottaja kertoo.

Europol käyttää tämäntyyppisissä tapauksissa termejä siirtolaisten salakuljettaminen tai ihmiskauppa.

– Termi riippuu siitä, ovatko ihmiset menneet auton kyytiin vapaaehtoisesti Britanniaan matkustaakseen. Silloin kyseessä on siirtolaisten salakuljettaminen. Tässä vaiheessa on vielä liian aikaista sanoa, mutta jos heidät on otettu kyytiin vastoin heidän tahtoaan, kyseessä olisi ihmiskauppatapaus. Mutta nyt tämä kaikki on vielä spekulaatiota.

Jan Op Gen Oorthin mukaan avunpyyntö Europolille tulee yleensä vuorokauden sisällä.

– Heidän (paikallisen poliisin) on yleensä suojattava rikospaikka, ja tässä tapauksessa pitää ottaa huomioon, että hyvin moni ihminen on kuollut. Jos meiltä pyydetään apua, joku tutkijoistamme lähtee paikan päälle analysoimaan tilannetta ja mahdollisesti tuplatsekkaamaan uhrien ja mahdollisten pidätettyjen ihmisten nimiä ja heidän matkapuhelimistaan saatuja tietoja.

Lukuisia ihmisten salakuljetustutkintoja

Europol on viime vuosina tutkinut lukuisia siirtolaisten salakuljetuksiin liittyviä tapauksia. Viimeksi kuluvan vuoden heinäkuussa pidätettiin rikollisjoukko, joka oli salakuljettanut siirtolaisia Turkista Kreikkaan suuria korvauksia vastaan. Kesällä 2016 kaikkiaan 39 salakuljettajaa jäi kiinni yhteensä 580 siirtolaisen salakuljettamisesta. Saman vuoden syksyllä saatiin kiinni vielä joukko syyrialaisia, algerialaisia, egyptiläisiä, libanonilaisia ja tunisialaisia salakuljettajia, jotka olivat vuosien 2014 ja 2016 aikana salakuljettaneet yli 200 siirtolaista, pääasiassa Syyriasta. Nämä ihmiset oli kuljetettu Unkarin ja Italian kautta Itävaltaan, Saksaan ja Ranskaan.

– Laittomien maahantulijoiden määrän vähennyttyä salakuljettajat ovat käyttäneet aikaisempaa useammin toimintamalleja, jotka aiheuttavat vaaraa heidän palveluitaan ostaville ulkomaalaisille. Siihen liittyy muun muassa suuria määriä ihmisiä autoissa ja veneissä sekä liikenneturvallisuuden kannalta henkilökuljetuksiin sopimattomia ajoneuvoja, kirjoittaa sähköpostitse STT:lle Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaosaston johtaja Jari Liukku.