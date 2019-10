Poliisi löysi keskiviikkona 39 ruumista rekan kontista Essexissä Lontoon lähellä. Brittimedioiden mukaan kyseessä oli kylmäkuljetuskontti ja on mahdollista, että uhrit paleltuivat kuoliaaksi.

BBC kertoo, että poliisi on jatkanut rekan kuljettajan kuulusteluja ja että Pohjois-Irlannissa on tehty ratsia kahteen taloon. BBC kertoi eilen, että kuljettaja on kotoisin Portadownin alueelta Pohjois-Irlannista.

