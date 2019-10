Guardian: Rekasta kuolleina löytyneet olivat lukitussa kylmäkuljetuskontissa vähintään 10 tuntia

Britanniassa rekan kylmäkuljetuskontista kuolleina löytyneet ihmiset ovat voineet olla lukitussa kontissa ainakin kymmenen tunnin ajan, kertoo brittilehti Guardian viitaten belgialaisiin viranomaislähteisiin. Kontin lämpötila on voinut olla jopa 25 pakkasastetta.

Teollisuusalueelta löytynyt rekan kontti oli tullut Britanniaan Belgian Zeebruggesta. Britannian Essexistä löytyneet 39 uhria ovat Belgian paikallisviranomaisten mukaan olleet kontissa loukussa jo saavuttuaan Belgian rannikolle matkalla Britanniaan.

Poliisi uskoo, että rekan nuppi oli puolestaan lähtöisin Pohjois-Irlannista. 25-vuotias pohjoisirlantilainen kuljettaja on pidätettynä murhista epäiltynä.

Britannian poliisi on kertonut, että kuolonuhrien uskotaan olevan Kiinan kansalaisia. Kiinan Lontoon-lähetystö ilmoitti perjantaina verkkosivullaan, että uhrien kansallisuutta ei kuitenkaan ole vielä voitu varmistaa.

Brittilehti Telegraphin mukaan poliisi tutkisi epäiltyä irlantilaista ihmissalakuljettajaliigaa ruumislöytöön liittyen.

Kontti saapui varhain keskiviikkoyönä Britannian Essexiin Purfleetin kaupunkiin. Ruumiit löytyivät kontista läheiseltä Watergladen teollisuusalueelta Graysin kaupungista. Essexin poliisin mukaan ambulanssihenkilöstö hälytti poliisin paikalle.

Kuolleista 31 on miehiä ja 8 naisia, kertoi Essexin poliisi torstaina. Uhreista yksi on mahdollisesti teini-ikäinen ja muut aikuisia. Poliisin mukaan kyseessä on Britannian suurin murhatutkimus yli vuosikymmeneen.