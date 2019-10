Pohjois-Syyriassa 15 kuoli kurdien ja Turkin tukemien joukkojen yhteenotoissa

Pohjois-Syyriassa ainakin 15 ihmistä kuoli lauantaina aseellisten ryhmien yhteenotossa, kertoo Syyrian sotaa seuraava järjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Taisteluita käytiin Turkin tukemien syyrialaisjoukkojen sekä Syyrian kurdien johtamien SDF-joukkojen välillä. Tal Tamrin ja Ras al-Ainin kaupunkien välillä käydyissä taisteluissa kuoli yhdeksän Turkki-myönteistä taistelijaa ja kuusi SDF:n taistelijaa.

Turkki ja Venäjä solmivat aiemmin tällä viikolla Sotshissa sopimuksen, jonka oli määrä päättää Turkin hyökkäys Syyrian kurdialueille. Sopimuksen mukaan kurditaistelijoiden on vetäydyttävä Syyriassa alueelta, joka ulottuu 32 kilometrin päähän Turkin vastaiselta rajalta. Venäjän ja Syyrian joukot valvovat vetäytymistä.

Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoi lauantaina, että noin 2 000 Syyrian sotilasta ja satoja sotilasajoneuvoja oli levittäytynyt Turkin ja Syyrian välisen rajan lähettyville. Myös Venäjän joukkoja oli alueella valvomassa kurdijoukkojen vetäytymistä.

Turkki sanoo haluavansa muodostaa koko 440-kilometrisen rajan kattavan "turva-alueen" Syyrian rajalle. Turkin pyrkimyksenä on siirtää alueelle 3,6 miljoonaa nyt Turkissa oleskelevaa Syyriasta tullutta pakolaista.

Erdogan jylisi uhkauksia

Syyrian SDF-joukot ovat osin vastustaneet Sotshissa solmittua sopimusta, eivätkä ole toistaiseksi jättäneet kaikkia rajatukikohtiaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan otti lauantaina taas kovat puheet käyttöön ja sanoi "puhdistavansa terroristit" raja-alueelta, jos kurditaistelijat eivät vetäydy määräaikaan mennessä.

Puheellaan Erdogan viittasi kurdien YPG-joukkoihin, joita Turkki pitää yhtä vaarallisina kuin kurdien Turkissa toimivaa sissijärjestöä PKK:ta. Turkki, Yhdysvallat ja EU pitävät PKK:ta terroristijärjestönä.

Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyrian kurdienemmistöisille alueille muutama viikko sitten. Turkki on halunnut puhdistaa alueelta kurdijärjestö YPG:n taistelijoita, joilla on yhteyksiä PKK:hon.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan hyökkäys on kuitenkin vaikuttanut moniin siviileihin. Hyökkäyksen seurauksena satoja on kuollut ja 300 000 on joutunut pakenemaan kodeistaan.