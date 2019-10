Kaksi oppositiopuoluetta taipuisi Johnsonin toivomiin vaaleihin, jos EU antaa brexitille lisäaikaa tammikuulle saakka

Britanniassa kaksi oppositiopuoluetta on valmis myöntymään pääministeri Boris Johnsonin vaatimiin ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin, puolueiden johtajat kertoivat lauantaina. Skotlannin kansallispuolueen SNP:n puheenjohtaja Ian Blackford ja liberaalidemokraattien Jo Swinson lähettivät ehdotuksensa kirjeitse Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille.

Puolueiden ehtona kuitenkin on, että EU-maat myöntävät lykkäystä Britannian EU-erolle tammikuun loppuun saakka. EU:n on määrä päättää asiasta alkuviikolla, jolloin käynnistettäisiin kirjallinen menettely päätöksen tekemiseksi.

EU-maat ovat valmiita antamaan erolle lisäaikaa, mutta kuinka paljon, on toinen kysymys.

Jäsenmaiden välillä on ollut erimielisyyttä siitä, kuinka pitkään brexitiä voidaan lykätä. Tiukkaa linjaa ajaneen Ranskan eurooppaministeri Amelie de Montchalin sanoi torstaina ranskalaisen RTL:n haastattelussa, että maa haluaa tietää, mihin Britannia lisäajan käyttäisi. Aika pelkästään ei ole hänen mukaansa ratkaisu.

EU-ero nurkan takana

Pääministeri Johnson on esittänyt, että Britanniassa järjestettäisiin ennenaikaiset parlamenttivaalit 12. joulukuuta tilanteen selkeyttämiseksi. Parlamentin on tarkoitus keskustella vaalien järjestämisestä maanantaina. Britanniassa on toivottu, että silloin EU:n kanta lisäajan pituuteen olisi tiedossa.

Skotlannin kansallispuolue ja liberaalidemokraatit ehdottavat uusien vaalien ajankohdaksi 9. joulukuuta, jos eroa lykätään tammikuulle. Molemmat puolueet vastustavat brexitiä.

– Jos tämä merkityksellinen lykkäys turvataan, teemme silloin yhdessä töitä sen eteen, että tänä vuonna järjestetään uudet vaalit, SNP:n Blackford totesi.

Johnson on jo kahdesti aiemmin yrittänyt saada järjestettyä ennenaikaisia vaaleja, mutta ei ole saanut esityksilleen riittävää kannatusta. Hän perusteli Sky Newsin haastattelussa esitystään sillä, että vaalit tarvitaan, jotta brexit saataisiin toteutettua.

Nyt odotetaan myös sitä, mikä on työväenpuolueen kanta uusiin vaaleihin. Tähän mennessä se on vaatinut, että sopimuksettoman brexitin riski pitäisi ensin saada pois pöydältä. Guardianin mukaan suurin osa puolueen kansanedustajista vastustaa yhä ajatusta ennenaikaisista vaaleista.

Ensi viikon alussa Britannian EU-ero on jo todella lähellä, mikä lisää paineita päätösten tekemiseen. Britannia on jättämässä EU:n lokakuun viimeinen päivä eli torstaina, jos lisäaikaa ei myönnetä.

Britannian EU-eroa on lykätty aiemmin jo kahdesti. Eron piti alun perin tapahtua maaliskuun lopussa, mutta maa on pyytänyt lisäaikaa poliittisen hajaannuksen takia.

Viime viikon lauantaina Britannian hallitus pyysi EU:lta lisäaikaa tammikuun loppuun. Pyyntö oli vastahakoinen, sillä hallitus teki sen parlamentin velvoittamana. Pääministeri Johnson on itse taistellut nopeamman eron puolesta.