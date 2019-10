Asiantuntija: Menestyksekäs sotilasoperaatio Pohjois-Syyriassa hankaloittaa Trumpin mahdollista viraltapanomenettelyä

Menestyksekäs sotilasoperaatio nostaa Yhdysvalloissa usein presidentin kannatusta, sanoo Yhdysvaltain politiikan asiantuntija Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista STT:lle. Aaltola uskoo, että Idlibin alueen operaatio vaikuttaa myönteisesti myös presidentti Donald Trumpin suosioon.

Trump vahvisti iltapäivällä terroristijärjestö Isisin johtajan Abu Bakr al-Baghdadin kuolleen Yhdysvaltain sotilasoperaatiossa Pohjois-Syyriassa.

Aaltolan mukaan Trumpiin kohdistuva, odotettavissa oleva viraltapanomenettely on hankalampi näissä olosuhteissa kuin se olisi ollut ilman onnistunutta operaatiota.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Menestyksekäs operaatio heijastuu Aaltolan mukaan positiivisesti Trumpin suosioon lyhyellä aikavälillä, mutta kovin pitkäkestoisia vaikutuksia tämäntapaisilla toimilla ei ole. Tämä näkyi esimerkiksi Trumpin edeltäjän Barack Obaman kohdalla aikoinaan, Aaltola muistuttaa.

– Mutta kyllä tämä asia muutama viikko muistetaan. Ja tietenkin Trump voi hehkuttaa vaaleissaan ja mainonnassaan saaneensa ulkopoliittisesti ja turvallisuuspoliittisesti jotain aikaan. Liberaalikritiikkihän on ollut sellaista, että Trump on paljon sanoja, mutta vähän tekoja. Nyt tässä on operaatio, joka on hänen ylipäällikkönä ollessaan sujunut hyvin.

Aaltola kuitenkin huomauttaa, että Yhdysvallat on tällä haavaa niin polarisoitunut, että sotilasoperaatio lujittaa Trumpia jo muutenkin varmasti äänestävien näkemyksiä Trumpista. Pitkäkestoisempi vaikutus esimerkiksi liikkuviin äänestäjiin riippuu siitä, mitä yksityiskohtia operaatioon liittyy, mitä tulee esiin ja miten operaatiota jälkihoidetaan.

– Trumpillahan on tapana munata saavutuksensa sillä, että hän tulee liian etupainotteisesti esille, Aaltola lisää.

Kunnioitusta Venäjälle, Turkille ja Syyrialle

Pohjois-Syyriassa tehdyn operaation kaltaiset sotatoimet perustuvat Aaltolan mukaan Yhdysvaltain pitkälinjaiseen strategiaan, joka tarkoittaa erikoisjoukkojen käyttöä ja laajojen maaoperaatioiden välttämistä.

– Lisäksi myös yhteistyötahot, erityisesti kurdit, olivat nyt tärkeässä roolissa. Mutta poliittisesti merkittävää on, että Trump kiitti Venäjää, Turkkia, Irakia ja Syyriaa operaation mahdollistamisesta.

Tämä kertoo Aaltolan mukaan sen, miten Trump näkee asiat. Eli pitää osoittaa kunnioitusta niille, jotka ovat alueellisesti tärkeässä roolissa ja mahdollistivat operaation.