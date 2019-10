Argentiinassa äänestetään presidentistä, taloushuolet ovat syöneet nykyisen presidentin kannatusta

Taloushuolien painamat argentiinalaiset äänestävät tänään presidentinvaaleissa. Vaaleja edeltävät mielipidemittaukset ennustavat keskusta-vasemmistolaisen peronistin Alberto Fernandezin peittoavan selvästi istuvan presidentin, keskusta-oikeistolaisen Mauricio Macrin.

Fernandez on luvannut lopettaa jaon peronistien ja Macrin kannattajien välillä Argentiinan yrittäessä selviytyä lamauttavasta talouskriisistä.

– "Meidän" ja "heidän" päivät ovat ohi. Me olemme suunnattomassa kriisissä, kaikkien täytyy ottaa vastuuta siitä, mitä on edessä, Fernandez sanoi pudotettuaan äänestyslippunsa Buenos Airesissa.

Macri äänesti Palermon alueella. Hän sanoi toimittajille uskovansa, että tällä kertaa vaaleissa äänestää enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin.

Vaalien tulos on odotettavissa maanantain puolella Suomen aikaa.

Jos joku ehdokas saa ensimmäisellä kierroksella 45 prosenttia äänistä ja hänen eronsa lähimpään kilpailijaan on 10 prosenttiyksikköä, hän tulee suoraan valituksi. Jos kukaan ei tule valituksi ensimmäisellä kierroksella, järjestetään toinen kierros 24. marraskuuta.

Argentiinassa on 34 miljoonaa rekisteröitynyttä äänestäjää.

Äänestäjät valitsevat tänään myös puolet edustajainhuoneen jäsenistä, kolmanneksen senaatin jäsenistä sekä muun muassa Buenos Airesin pormestarin.

Peson arvo laskenut roimasti

Taloustaantuman takia puutteenalaisten argentiinalaisten osuus on noussut yli 38 prosentin ja maan valuutan peson arvo on laskenut 70 prosenttia tammikuusta 2018.

Talouden kylmät näkymät sekä Macrin ilmoittamat säästötoimet ovat laskeneet hänen kannatustaan maassa, jossa tavallisten argentiinalaisten ostovoima on pudonnut dramaattisesti.

Fernandezin varapresidenttiehdokkaana on entinen presidentti Cristina Kirchner, jota vastaan on nostettu korruptiosyytteet. Kirchnerin epäillään suosineen useissa korruptioskandaaleissa ryvettyneen miehen yrityksiä julkisissa urakoissa. Oikeudenkäynti alkoi toukokuussa. Kirchner on edelleen suosittu erityisesti köyhimpien argentiinalaisten keskuudessa.