Yhdysvalloissa edustajainhuone äänestää tänään virallisesti presidentti Donald Trumpia koskevasta virkarikostutkinnasta.

Demokraattienemmistöinen edustajainhuone haluaa, että Trumpin todistajien kuulemisesta tehdään julkisia. Samalla tutkinnan pöytäkirjoista tehdään julkisia.

Tarkoituksena on tehdä prosessista läpinäkyvämpi.

Äänestystä on pidetty osittain myös poliittisena riskinä demokraateille, arvioi sanomalehti New York Times. Syy tähän on se, että osa demokraateista ei ole ollut virkarikostutkinnan takana. Se voi myös lietsoa republikaanien väitteitä siitä, että tutkinta olisi aloitettu poliittisista syistä.