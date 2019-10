Trumpin virkarikostutkinta etenee – todistajien kuulemiset vastedes julkisia

USA:n edustajainhuone on päättänyt muodollisesti edetä seuraavaan vaiheeseen presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnassa. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone teki päätöksen äänin 232–196, mikä noudatteli koko lailla puoluerajoja. Kaikki republikaanit vastustivat päätöstä ja vain kaksi demokraattia äänesti republikaanien mukana.

Päätös oli ensimmäinen virkarikostutkinaan liittynyt äänestys ja antaa viitteitä mahdollisen viraltapanon kannatuksesta, mutta se ei vielä käynnistänyt varsinaista viraltapanomenettelyä. Päätös tekee todistajien kuulemisesta ja tutkinnan pöytäkirjoista julkisia. Uudessa vaiheessa myös Trumpin asianajajilla on mahdollisuus esittää todistajille kysymyksiä.

Trump kommentoi äänestystulosta Twitterissä Yhdysvaltain historian suurimmaksi noitavainoksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kymmenkuntaa todistajaa kuultu

Trumpin Ukraina-puhelusta alkunsa saanut virkarikostutkinta on ollut käynnissä viikkojen ajan suljettujen ovien takana. Tähän mennessä kymmenkunta todistajaa on vahvistanut edustajainhuoneen kuulusteluissa Trumpin painostaneen Ukrainaa kaivelemaan törkyä demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä entisestä varapresidentistä Joe Bidenistä ja hänen pojastaan. Trump on kiistänyt kaiken.

Demokraattien mukaan Trump jäädytti sotilasavun Ukrainalle pakottaakseen Ukrainan käynnistämään korruptiotutkinnan Bidenistä ja hänen pojastaan, joka oli ukrainalaisen energiayhtiön hallituksessa.

Jos näyttö Trumpia vastaan todetaan riittävän vahvaksi, edustajainhuoneen oikeuskomitea nostaa viralliset syytteet presidenttiä vastaan.