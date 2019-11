Hitlerin salamurhaa yrittänyt Georg Elser saa muistomerkin synnyinkuntaansa

Saksassa paljastetaan tänään uusi muistomerkki natsijohtaja Adolf Hitlerin surmaa yrittäneelle Georg Elserille. Niukasti epäonnistuneesta salamurhayrityksestä tulee ensi perjantaina kuluneeksi 80 vuotta.

Muistomerkin paljastustilaisuuteen Elserin synnyinkunnassa Hermaringenissä osallistuu myös Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier.

Elserin rakentama ajastettu pommi räjähti müncheniläisessä oluttuvassa 8. marraskuuta 1939. Hitler pelastui, koska hän oli poistunut ravintolasta suunniteltua aiemmin. Räjähdyksessä vain 13 minuuttia Hitlerin lähdön jälkeen kuoli kahdeksan ihmistä ja yli 60 haavoittui.

Sveitsiin pyrkinyt Elser jäi melko pian kiinni rajalla ja joutui lopulta keskitysleiriin. Hänet teloitettiin kuitenkin vasta toisen maailmansodan loppupäivinä syksyllä 1945.

– Halusin estää sodan, Elser perusteli tekoaan kuulustelupöytäkirjojien mukaan.

Hän vakuutti toimineensa yksin, mutta natsikoneisto kertoi julkisuudessa sille sopivampaa versiota, jonka mukaan Elser oli ollut tekijä Hitlerin poliittisten vastustajien ja Britannian salaisen palvelun punomassa juonessa.

Elserillä on Saksassa jo entuudestaan useita muistomerkkejä ja hänen mukaansa on nimetty muun muassa katuja. Elserin tarinasta on myös tehty filmejä.

Natsijohtajan surmaamista yrittäneen puusepän uhkayrityksestä ei sodan jälkeen paljoa puhuttu. Elserin hanketta paljon kuuluisampi on ollut kesällä 1944 niin ikään epäonnistunut saksalaisupseereiden tekemä salamurhayritys, joka tunnetaan myös Operaatio Valkyyriana.