Ruotsalaisyritys nosti jopa miljoonien eurojen arvoisen viina-aarteen Ahvenanmerestä

Höyryalus S/S Kyros on maannut 77 metrin syvyydessä Ahvenanmeressä jo reilut sata vuotta. Nyt ruotsalainen hylkyjennostoyritys Ocean X Team on nostanut aluksesta mahdollisesti hyvinkin arvokkaita vanhoja konjakki- ja likööripulloja.

Ruotsalainen S/S Kyros upotettiin toukokuussa 1917, kesken ensimmäisen maailmansodan. Saksalainen sukellusvene huomasi aluksen, joka oli pysähtynyt jäärajalle Ahvenanmaan pohjoispuolella. Miehistön siirryttyä toiseen alukseen sukellusvene upotti S/S Kyroksen.

Uppoamishetkellä Kyroksen lasti painoi noin 260 tonnia. Valtaosa muodostui koneista, työkaluista ja teräksestä. Alkoholia S/S Kyroksessa oli noin 2 tonnia. Hienot ja kalliit ranskalaisjuomat olivat mahdollisesti matkalla Venäjän viimeisen keisarin Nikolai II:n lähipiirille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vuosien varrella muun muassa laahusnuotat mukiloivat S/S Kyrosta, ja lopulta hylystä tuli niin vaarallinen paikka, että sukeltaminen alueella kiellettiin.

Konjakkia ja benediktiinilikööriä

Ocean X Team löysi S/S Kyroksen hylyn jo 1977, mutta lastin nostaminen mahdollistui vasta yhteistyössä kansainvälisen Deepsea Workerin ja islantilaisen Ixplorer Ocean Reaserch -yrityksen kanssa. Deepsea Workerin erikoisrobotit nostivat lokakuussa 600 pulloa konjakkia ja 300 pulloa likööriä syvyyksistä.

Hyvin säilyneet pullot makasivat oljilla suojattuina laatikoissa. Konjakki on lopetetun De Haartman & Co -yrityksen valmistamaa, likööri puolestaan on klassista benediktiinilikööriä. Pulloissa ei ole etikettejä, joten kovin paljon tietoa ei sitä kautta ole saatavilla.

– Olemme lähettäneet yksittäisiä pulloja analysoitaviksi Tukholmaan ja Moskovaan. Loput ovat säilössä pimeässä, salaisessa paikassa, sanoo Ocean X Teamin toinen omistaja Peter Lindberg.

Hän ei vielä itse ole maistanut juomia, mutta on yrittänyt saada arvioita niiden hinnasta.

– Näihin kannattaa suhtautua tietyllä varauksella, mutta realistinen hinta konjakkipullolle on ehkä 50 000–100 000 kruunua ja liköörille 10 000–20 000 kruunua.

Jos hinnat täsmäävät, saalis voi olla jopa lähes 5,6 miljoonan euron arvoinen.

Lindberg ei ole vielä päättänyt, miten ja missä pullot myydään.

Hylkykiista uhkaa

Kyroksen hylky makaa kansainvälisillä vesillä Suomen talousalueella. Kuka tahansa saa yrittää nostaa hylystä tavaraa.

– Suomesta ilmaantuu varmaan ihmisiä, jotka väittävät löytäneensä S/S Kyroksen ennen meitä ja syyttävät meitä nostoista heidän hylystään. Mutta emme ole rikkoneet yhtään hylkylakia, sanoo Lindberg.

Hän pelkää pitkiä oikeustaisteluja, jos hylystä ja sen lastista syntyy riitaa.

Aiemmin S/S Kyroksesta ovat uutisoineet muun muassa Hufvudstadsbladet ja Vasabladet.