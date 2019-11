Romania saamassa uuden hallituksen, ja sitäkin johtaa Orban

Romanian parlamentti on antanut tukensa pääministeri Ludovic Orbanin, 56, vähemmistöhallitukselle. Yhteensä 240 kansanedustajaa maan 465-jäsenisestä parlamentista tuki hallitusta.

Orban on entinen liikenneministeri ja liberaalipuolueen johtaja,

– Tavoitteenamme tulee olemaan Romanian euroatlanttisten kumppanien luottamuksen palauttaminen, Orban kiteytti. Orban tarvitsi hallitukselleen liberaalien lisäksi neljän pienpuolueen tuen.

Romanian edellinen, sosiaalidemokraattien Viorica Dancilan johtama hallitus kaatui lokakuun alun epäluottamuslauseen jälkeen.

EU:ssa on odotettu Romanian hallituksen nimittävän uuden ehdokkaan liikennekomissaariksi EU-parlamentin hylkäämän Rovana Plumbin tilalle. Euroopan komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kehottanut Romaniaa nimeämään ehdokkaan viipymättä.

Romaniassa on määrä pitää presidentinvaalien ensimmäinen kierros sunnuntaina. Vaalien selkeä ennakkosuosikki on istuva presidentti Klaus Iohannis. Myös Dancila on ehdolla, mutta hänellä ei uskota olevan mahdollisuuksia.

Sosiaalidemokraatit boikotoivat maanantain hallitusäänestystä.