NY Times: Trumpin kirjanpitoyhtiön luovutettava presidentin verotiedot syyttäjälle

Yhdysvalloissa presidenttikirjanpitoyrityksen on luovutettava presidenttiä ja tämän yritystä koskevat verotiedot kahdeksan vuoden ajalta Manhattanin piirisyyttäjille. Liittovaltion vetoomustuomioistuin antoi tätä koskevan päätöksen maanantaina, kertoi New York Times . Päätös on takaisku Trumpin pyrkimyksille salata taloustietonsa.