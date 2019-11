Ministeri Mikkonen USA:n ilmoituksesta vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta: "Ennen muuta tahra USA:n omalle maineelle"

Krista Mikkosen mukaan ilmastosopimus on vankalla pohjalla. Lehtikuva/AFP

Yhdysvaltain virallinen ilmoitus vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta ei rapauta kansainvälistä sopimusta, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Mikkosen mukaan Pariisin ilmastosopimuksella on vankka perusta. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen yksipuolinen irtautuminen sopimuksesta on ennen muuta tahra maan omalle maineelle ja muiden sopimuksen osapuolten on lisättävä yhteistyötä entisestään.