Ministeri Mikkonen USA:n ilmoituksesta vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta: "Ennen muuta tahra USA:n omalle maineelle"

Yhdysvaltain virallinen ilmoitus vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta ei rapauta kansainvälistä sopimusta, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

– Pariisin sopimuksella on vankka perusta, eikä Yhdysvaltain mahdollinen ero sitä kaada tai rapauta. EU jatkaa globaalina ilmastojohtajana ja kunnianhimoisten ilmastotoimien sitkeänä edistäjänä, ministeri toteaa tiedotteessa.

Mikkosen mukaan Yhdysvaltojen yksipuolinen irtautuminen sopimuksesta on ennen muuta tahra maan omalle maineelle ja muiden sopimuksen osapuolten on lisättävä yhteistyötä entisestään.

Yhdysvallat ilmoitti maanantaina virallisesti vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta. Ulkoministeri Mike Pompeo kertoi Yhdysvaltojen lähettäneen asiasta ilmoituksen YK:lle.

Yhdysvaltojen vetäytyminen sopimuksesta tulee virallisesti voimaan vuoden päästä eli 4. marraskuuta 2020.

Presidentti Donald Trump ilmoitti jo vuonna 2017 Yhdysvaltojen vetäytyvän ilmastosopimuksesta, mutta maa ei voinut irtautua sopimuksesta vielä tuolloin.

USA:n ero sopimuksesta voi jäädä lyhyeksi

Yhdysvallat onkin ollut mukana YK:n ilmastokokouksissa hiomassa Pariisin sopimuksen yksityiskohtia Trumpin ilmoituksen jälkeenkin, ja maa osallistuu myös seuraavaan huippukokoukseen Madridissa.

Yhdysvaltojen ero Pariisin sopimuksesta tulee voimaan presidentinvaaleja seuraavana päivänä. Kaikki Trumpin haastajaksi pyrkivät demokraattiehdokkaat ovat luvanneet viedä Yhdysvallat takaisin ilmastosopimukseen, joten ero saattaa jäädä lyhytaikaiseksi.

– USA:lle on tärkeää osallistua neuvotteluihin myös sen takia, että he voivat halutessaan palata takaisin. Nythän he ovat siirtymässä osapuolesta tarkkailijaksi, sanoo Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia.

Ranska puolestaan valitteli Yhdysvaltojen eroilmoitusta tuoreeltaan. Kiinassa vierailulla oleva Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi maansa olevan pahoillaan tilanteesta.

– Tämä ilmoitus tekee ranskalais-kiinalaisesta ilmasto- ja biodiversiteettikumppanuudesta entistä tarpeellisempaa.

Kiinan-vierailun aikana Macron ja presidentti Xi Jinping allekirjoittavat yhteisen ilmastojulistuksen, joka alleviivaa Pariisin sopimuksen merkitystä.

