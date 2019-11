Räjähdysiskut ovat ravisuttaneet Ruotsia, poliisin mukaan määrät kasvaneet rajusti viime vuodesta

Räjähdykset ovat ravisuttaneet Ruotsia useaan otteeseen tänä vuonna saaden monet huolestumaan turvallisuustilanteesta. Keskiviikkona poliisi piti aiheeseen liittyen tiedotustilaisuuden ja rauhoitteli kansalaisia. Tilaisuudessa julkaistiin raportti poliisin työstä vakavien väkivaltarikosten torjunnassa, keskittyen räjähteisiin.

Poliisit vakuuttivat ryhtyvänsä toimenpiteisiin, jotta räjähdykset kyettäisiin estämään jatkossa.

– Teemme kaikkemme, jotta ihmisillä olisi turvallinen olo Ruotsissa, sanoi ylipoliisipäällikkö Anders Thornberg.

Thornberg sanoi ymmärtävänsä, että monet ovat huolissaan muun muassa viimeaikaisten räjähdysten vuoksi, mutta ihmisillä ei ole syytä paniikkiin. Hän lisäsi, että vakavien väkivaltarikosten torjunta on erittäin monimutkainen haaste Ruotsin poliisille.

– Me kaikki työskentelemme sen eteen, että räjähdykset ja vakava rikollisuus saataisiin pysäytettyä.

Poliisin mukaan räjähdysten määrä Ruotsissa on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Tänä vuonna on jo tapahtunut useampi räjähdys kuin viime vuonna yhteensä. Esimerkiksi kotitekoiset pommit ovat yleistyneet tänä vuonna, kertoo Linda Staaf poliisista.

Tilaisuudessa myös kerrottiin, että räjähdyksistä on tullut jatkuvasti vaarallisempia ja niitä tapahtuu useammassa paikassa.

– Se, minkä näimme alkavan suurista kaupungeista, on nyt tapahtunut myös Linköpingissä, Värnamossa ja Örebrossa. Tämä on kehityssuunta, joka ei ole mitenkään hyväksyttävissä, sanoi Mats Löfving poliisista.

Syynä ulkopuolisuus?

Thornberg kertoo poliisin tekevän räjähteiden ja vakavien väkivaltarikosten torjuntaa monin eri tavoin, esimerkiksi oman tiedustelutoiminnan ja tutkinnan kautta. Yhteistyötä tehdään niin kansainvälisesti kuin kotimaassa 11:n eri viranomaistahon kanssa. Thornbergin mukaan on tärkeää, että myös muut yhteiskunnan toimijat osallistuvat vakavan väkivallan torjumiseen.

Hän uskoo, että vakavan rikollisuuden lisääntymiseen liittyy Ruotsissa koettu ulkopuolisuus.

– Se (syy) on ulkopuolisuus Ruotsissa. Mielipiteeni on, että Ruotsi on epäonnistunut, Thornberg sanoo.

– On kyse koko yhteiskunnan epäonnistumisesta.

Pommiryhmä hälytetty satakunta kertaa

Tänä vuonna Ruotsissa on ollut noin 100 tapausta, joissa poliisin pommiryhmä on hälytetty paikalle. Luku on yli kaksi kertaa suurempi kuin viime vuonna, jolloin vastaavalla ajanjaksolla tapauksia oli 39. Kaikkiaan räjähteisiin liittyviä tapauksia on enemmän, sillä niitä ei aina anneta pommiryhmän hoidettavaksi.

Esimerkiksi lokakuun lopussa uutisoitiin kahdesta räjähdyksestä, jotka tapahtuivat eteläruotsalaisessa Helsingborgissa. Räjähdykset tapahtuivat kerrostalojen edustalla noin neljän kilometrin säteellä toisistaan. Lokakuun alkupuolella puolestaan Tukholman läänissä sijaitsevassa Märstassa räjähti kampaamon sisäänkäynnillä.

Syyskuun puolivälissä parikymppinen nainen loukkaantui vakavasti räjähdyksessä Lundissa. Räjähdys sattui talossa, jonka alakerrassa on ruokakauppa ja yläkerrassa asuntoja. Nainen oli ilmeisesti kulkemassa rakennuksen ohi, kun räjähdys tapahtui.

Levottomuuksista kärsineessä Malmössä räjähdysten määrä on sen sijaan ollut laskussa. Poliisin tilastojen mukaan Malmössä tapahtui 58 räjähdystä toissa vuonna. Viime vuonna räjähdyksiä oli 45 ja tänä vuonna 28.