Chilen presidentti Sebastian Pinera julkisti torstaina useita toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään viikkoja jatkuneita väkivaltaisia mielenosoituksia. Lakialoitteissa muun muassa tarjotaan enemmän suojaa poliisille ja kielletään mielenosoittajia käyttämästä naamioita. Pinera kertoi lähettävänsä lakipaketin kongressin hyväksyttäväksi.

Protestit alkoivat lokakuun loppupuolella julkisen liikenteen lippujen hinnankorotuksesta, mutta ovat laajenneet koskemaan maan sosiaalisia ja taloudellisia epäkohtia.

Mielenosoituksissa on kuollut 20 ihmistä. Poliisi kertoi torstaina, että lähes 10 000 ihmistä on otettu kiinni levottomuuksien aikana, mutta suurin osa on vapautettu pian.

Mainos alkaa

Mainos päättyy