Kaksi ihmistä kuollut ja ainakin 100 kotia tuhoutunut Australian maastopaloissa

Kahden ihmisen tiedetään kuolleen Australian tuhoisissa maastopaloissa. Toinen kuolleista löytyi autosta Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa.

Seitsemän ihmistä on kateissa, ja luvun odotetaan kasvavan. Yli 30 ihmistä on loukkaantunut, heistä useimmat palomiehiä.

Ennätyksellisen laajat maastopalot ovat kylväneet tuhoa itäisessä Australiassa. Parhaillaan paloja on satakunta, ja niistä noin kahdeksan luokitellaan hyvin vaarallisiksi. Noin 100 kotia on tuhoutunut. Sammutustöissä on ollut kaikkiaan 1 200 palomiestä ja 70 lentokonetta.

Vaikka maastopalot ovat Australiassa yleisiä, loppuvuodesta odotetaan poikkeuksellisen hankalaa.

Viikonloppuna sään odotetaan viilenevän ja samalla myös tuuli tyyntyy. Tämä tuo tilapäistä helpotusta palomiehille. Koska maasto on kuitenkin pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi rutikuivaa, suurien palojen uhka jatkuu.