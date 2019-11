Espanjan poliittista halvaustilaa yritetään ratkoa jälleen uusilla vaaleilla – gallupien perusteella lopputulos voi olla aiempaakin hankalampi

"PSOE tai kaaos". Espanjan sosialistipääministeri Pedro Sanchezin viesti äänestäjille oli selkeä ennen sunnuntain ennenaikaisia parlamenttivaaleja. Tosin joidenkin äänestäjien mielestä Espanjan politiikka on jo kaaoksessa – ja osin Sanchezin itsensä takia.

Sanchezin PSOE-puolue lähtee gallupykkösenä vaaleihin, jotka ovat jo neljännet Espanjassa yhtä monen vuoden aikana. Vaaleista toivotaan ratkaisua maan poliittisen halvaustilaan, mutta mielipidekyselyjen perusteella tilanne saattaa niiden jälkeen olla vielä monimutkaisempi kuin huhtikuussa, jolloin espanjalaiset viimeksi kävivät vaaliuurnilla.

PSOE voitti huhtikuun vaalit selvästi, mutta Sanchez ei onnistunut muodostamaan hallitusta. Mielipidekyselyjen mukaan sosialistit säilyttävät sunnuntain vaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta menettävät hieman kannatustaan. Sen sijaan Espanjan toinen vanha valtapuolue, konservatiivien PP olisi nousemassa huhtikuisesta aallonpohjastaan ja vankistamassa asemiaan Espanjan kakkospuolueena.

"Vox ei pure eikä hyökkää"

Espanjalaismediassa varsinaisten asiakysymysten sijaan vaaliuutisoinnin keskiössä on ollut arvuuttelu siitä, mitkä puolueet saattaisivat pystyä hallituksen muodostamiseen. PSOE ja PP ovat vuorotelleet vallassa Espanjassa vuosikymmenten ajan. 2010-luvulla maan poliittinen kartta on kuitenkin sirpaloitunut ja vanhat valtapuolueet ovat menettäneet asemiaan.

Poliittinen kahtiajako näkyy kuitenkin edelleen oikeiston ja vasemmiston blokkeina, joista jommastakummasta myös tuleva hallituskoalitio löytynee.

Paine hallituksen syntymiseen on tällä kertaa erittäin kova, sillä yhdestä asiasta puolueet ovat samaa mieltä: Espanjaan ei kaivata enää yksiäkään ennenaikaisia vaaleja.

Viime vuosina Espanjan poliittista kenttää on ravistellut äärioikeistolainen Vox-puolue, jonka ennustetaan sunnuntain vaaleissa nousevan jopa Espanjan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Tosin mielipidekyselyihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella, koska ne povasivat Voxille myös huhtikuussa huomattavasti suurempaa äänisaalista kuin mitä puolue lopulta keräsi.

Voxin kannatuksen kasvu on kuitenkin saanut erityisesti PSOE:n takajaloilleen. Sanchezin mukaan PSOE on ainoa puolue, joka pystyy pistämään Voxille kampoihin. Samalla pääministeri on syyttänyt PP:tä ja muita oikeistopuolueita Voxin kanssa kaveeramisesta.

Voxin johtaja Santiago Abascal esiintyi vaalikampanjassa voitonvarmana ja syytti muita puolueita ja mediaa paniikin lietsomisesta.

– He olivat maalanneet (Voxista) hirviön. Mutta espanjalaiset ovat nähneet, että me emme pure emmekä hyökkää, hän sanoi sanomalehti El Mundon mukaan.

Myös viime viikkojen tapahtumat saattavat innostaa uurnille uusia Voxin äänestäjiä. Puolue on arvostellut Espanjan ex-diktaattorin Francisco Francon jäänteiden siirtämistä pois mausoleumista Kaatuneiden laaksosta sekä tuominnut jyrkästi Katalonian levottomuudet.

Kataloniassa kaikki poliisit kaduilla

Katalonian levottomuudet leimahtivat jälleen viime kuussa, kun Espanjan korkein oikeus tuomitsi useita katalonialaisjohtajia pitkiin vankeusrangaistuksiin vuoden 2017 epäonnistuneesta itsenäistymishankkeesta.

Voxin tavoin muutkin oikeistopuolueet haluaisivat Espanjan keskushallinnolta jämäkämpiä otteita Katalonian suhteen. Ne ovat muun muassa esittäneet, että Katalonian poliisivoimat pitäisi ottaa keskushallinnon alaisuuteen. Pääministeri Sanchez on sen sijaan kannattanut maltillisia keinoja, koska ei omien sanojensa mukaisesti halua "heittää lisää bensaa liekkeihin".

Sanomalehti El Paisin mukaan Kataloniassa vaalipäivää on määrätty turvaamaan koko alueen poliisivoimat, yhteensä noin 8 000 poliisia. Korkeimman oikeuden tuomioita vastustava protestiliike on ilmoittanut laajoista mielenosoituksista myös ensi viikon alussa.

Espanjan vaaleissa on yhteensä yli 37 miljoonaa äänioikeutettua, jotka valitsevat parlamenttiin 350 alahuoneen edustajaa ja 208 ylähuoneen edustajaa. Asiantuntijat ovat ennustaneet, että vaaliväsymyksen takia sunnuntain äänestysvilkkaus jäänee huhtikuun vaaleja alhaisemmaksi. Toisaalta silloin espanjalaiset kävivät uurnilla ahkerasti, ja äänestysvilkkaus nousi liki 72 prosenttiin.