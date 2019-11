Yle: Turkin sisäministeriön mukaan Syyria-operaatiossa vangittujen Isis-vankien joukossa ei ole suomalaisia

Lokakuussa kiinni otettujen lisäksi Turkki sanoo, että sillä on vankiloissaan lähes 1 200 äärijärjestö Isisin jäsentä. Turkin sisäministeriön edustaja ei pystynyt vahvistamaan Ylelle, onko näiden vankien joukossa suomalaisia.

Turkki on kertonut aikovansa maanantaina aloittaa vangitsemiensa ulkomaalaisten Isis-taistelijoiden palauttamisen kotimaihinsa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi STT:lle lauantaina, että Turkki ei ole ollut Suomeen yhteyksissä taistelijoiden palauttamisesta.

Joukossa ainakin saksalaisia

Turkki on aiemmin kertonut, että vangittujen Isis-taistelijoiden joukossa on useita eri kansalaisuuksia, muun muassa 20 saksalaista.

Turkin sisäministerin Süleyman Soylun mukaan Turkki ei ole mikään "vierastaistelijoiden hotelli". Hän on myös kritisoinut EU-maita siitä, että osa niistä on perunut Isis-taistelijoiden kansalaisuuksia, ja tämä on estänyt näitä palaamasta kotimaihinsa.

Hän mainitsi esimerkkinä näin toimineista maista muun muassa Britannian ja Hollannin.

– Lähetämme heidät takaisin kotimaihinsa, olivat he sitten menettäneet kansalaisuutensa tai eivät, sisäministeri sanoi turkkilaisuutistoimisto Anadolu Ajansin mukaan.

On kuitenkin epäselvää, miten palautukset käytännössä tapahtuisivat ilman EU-maiden yhteistyötä.