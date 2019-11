Turkki aloitti vierastaistelijoiden palautukset – yksi amerikkalainen on karkotettu ja seitsemän saksalaista karkotetaan tällä viikolla

Turkki on aloittanut vierastaistelijoiden palauttamisen kotimaihinsa, kertoo uutistoimisto Anadolu. Turkin sisäministeriön edustajan mukaan yhdysvaltalainen vierastaistelija on jo karkotettu ja seitsemän saksalaista on määrä karkottaa torstaina. Turkki kertoi jo aiemmin, että se aloittaa vangitsemiensa ulkomaalaisten Isis-taistelijoiden palauttamisen kotimaihinsa tänään.

Turkin sisäministeriön edustaja on sanonut Ylelle, että Turkin Syyrian-sotaoperaation aikana vangitsemien 287 ulkomaalaisen Isis-vangin joukossa ei ole suomalaisia. Lokakuussa kiinni otettujen lisäksi Turkki sanoo, että sillä on vankiloissaan lähes 1 200 äärijärjestö Isisin jäsentä. Turkin sisäministeriön edustaja ei pystynyt vahvistamaan Ylelle, onko näiden vankien joukossa suomalaisia. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi STT:lle lauantaina, että Turkki ei ole ollut Suomeen yhteyksissä taistelijoiden palauttamisesta. Mainos alkaa Mainos päättyy Turkin sisäministeri Süleyman Soylu on sanonut aiemmin, ettei Turkki ole "vierastaistelijoiden hotelli". Hän on myös kritisoinut EU-maita siitä, että osa niistä on perunut Isis-taistelijoiden kansalaisuuksia, mikä on estänyt näitä palaamasta kotimaihinsa. Hän mainitsi esimerkkinä näin toimineista maista muun muassa Britannian ja Hollannin. – Lähetämme heidät takaisin kotimaihinsa, olivat he sitten menettäneet kansalaisuutensa tai eivät, sisäministeri sanoi tuolloin turkkilaisuutistoimisto Anadolun mukaan. On kuitenkin epäselvää, miten palautukset käytännössä tapahtuisivat ilman EU-maiden yhteistyötä.