Trump ylisti Turkin Erdogania pitkäaikaiseksi ystäväkseen – onnellisen kulissin alla kumpuilee kuitenkin jännitteitä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapasi keskiviikkona Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Valkoisessa talossa näennäisen lämpimissä tunnelmissa.

Ennen vetäytymistä kahdenkeskisiin neuvotteluihin Trump ylisti Erdoganin olleen ystävänsä jo pitkään.

Kauniista sanoista huolimatta Turkin ja Yhdysvaltain suhteet ovat historiallisen jäiset. Maiden välejä ovat kiristäneet muun muassa sotilasliitto Natoon kuuluvan Turkin aseostot Venäjältä sekä Syyrian tilanne. Turkkia on myös hiertänyt Yhdysvaltain päätös tunnustaa armenialaisten kansanmurha.

Trumpin päätös kutsua Erdogan kylään kireässä tilanteessa ei myöskään ole ilahduttanut kaikkia Yhdysvaltain kongressin jäseniä.

– On täysin häpeällistä, että presidentti Trump on kutsunut presidentti Erdoganin Valkoiseen taloon sen jälkeen, kun Erdogan on hyökännyt liittolaisiamme Syyrian kurdeja vastaan, sanoi demokraattiedustaja Chris Van Hollen Washington Post -lehden mukaan.

Tapaamisessa nähtiin yllättävä käänne, kun Trump kutsui tapaamiseen mukaan joitakin republikaanisenaattoreita, jotka esittivät kriittisiä kysymyksiä Erdoganille koskien niin Turkin sotilasoperaatiota Pohjois-Syyrian kurdialueilla kuin aseiden ostoa Venäjältä.

Yhdysvaltojen johdon erimielisyyttä Turkin suhteen kuvaa hyvin se, että tapaamiseen osallistunut, Turkin hyökkäystä tiukasti arvostellut republikaanisenaattori Lindsay Graham kertoi toivovansa, että Yhdysvallat antaa Turkille oppitunnin "amerikkalaisesta sivilisaatiosta".

Samalla kun Graham yritti esittää kritiikkiä Turkille, kehui Erdoganin vieressä istuva Trump Turkkia muun muassa maan toimista Syyrian rajalla ja tulitauon pitämisestä.

Trump tarjoaa rahaa ja aseita

Vaikka maiden välillä on paljon muitakin jännitteitä, Washington Postin mukaan tapaamisen pääaiheena oli Turkin päätös ostaa Venäjältä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmä.

Lähi-itään keskittyneen Middle East Eye -verkkolehden mukaan Trump on lähettänyt Erdoganille ennen tapaamista kirjeen. Kirjeessä hänen kerrotaan varoittavan, että Yhdysvallat asettaa Turkille pakotteita, jos Turkki ei hyväksy Yhdysvaltain ehtoja. Ehdot ovat, että Turkki ei aktivoi ostamaansa S-400-ohjuspuolustusjärjestelmää ja pitäytyy jatkossa uusista asekaupoista Venäjän kanssa.

Kiitoksena Turkki hyväksyttäisiin taas osaksi Yhdysvaltain ja Naton F-35-hävittäjäohjelmaa, josta Yhdysvallat sulki maan aiemmin pois. Syynä tähän olivat turvallisuushuolet. Yhdysvallat on pelännyt, että Venäjä voisi saada arvokasta tietoa F-35-hävittäjistä, mikäli Turkki käyttäisi niitä samaan aikaan S-400-järjestelmän kanssa.

Lisäporkkanana Trump olisi mediatietojen mukaan tarjoamassa Turkille 100 miljardin euron kauppasopimusta.

Trumpilla on paineita saada Turkki suostumaan ehtoihin, sillä Yhdysvaltain kongressi on menettämässä kärsivällisyyttään Turkin kanssa. Kongressi on jo pitkään halunnut rankaista Turkkia pakotteilla, joita Trump on tähän saakka jarrutellut.