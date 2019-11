Trump kertoi olevansa Erdoganin suuri fani – Turkin asekaupat Venäjän kanssa yhä "ratkaistavana"

Yhdysvallat ja Turkki ovat keskustelleet tapaamisessaan Syyrian tilanteesta ja Turkin aseostoista Venäjällä, kertoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myöhään keskiviikkona Suomen aikaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on vierailulla Yhdysvalloissa. Valtioiden päämiehet pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Washingtonissa.

Trumpin mukaan Turkin päätös ostaa Venäjältä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmä on "haaste" Turkin ja Yhdysvaltain välisille suhteille. Siihen etsitään kuitenkin yhä ratkaisua. Trumpin mukaan asiasta keskusteltiin myös hänen ja Erdoganin tapaamisessa. Trump ei kuitenkaan kertonut, onko Turkki sitoutunut Yhdysvaltain toiveiden mukaisesti siihen, ettei se osta lisää aseita Venäjältä tai aktivoi ohjusjärjestelmää.

Trump myös kiitteli Turkin panosta sotilasliitto Natossa ja taistelua "terrorismia vastaan".

– Turkki on, kuten kaikki tietävät, loistava Nato-liittolainen ja Yhdysvaltojen strateginen kumppani.

Hän myös lisäsi olevansa Erdoganin "suuri fani".

"Täysin häpeällistä"

Myös ennen vetäytymistä kahdenkeskisiin neuvotteluihin Trump ylisti Erdoganin olleen ystävänsä jo pitkään.

Kauniista sanoista huolimatta Turkin ja Yhdysvaltain suhteet ovat historiallisen jäiset. Maiden välejä ovat kiristäneet nimenomaan muun muassa Syyrian tilanne ja aseostot Venäjältä. Turkkia on hiertänyt Yhdysvaltain päätös tunnustaa armenialaisten kansanmurha.

Trumpin päätös kutsua Erdogan kylään kireässä tilanteessa ei ole ilahduttanut kaikkia Yhdysvaltain kongressin jäseniä.

– On täysin häpeällistä, että presidentti Trump on kutsunut presidentti Erdoganin Valkoiseen taloon sen jälkeen, kun Erdogan on hyökännyt liittolaisiamme Syyrian kurdeja vastaan, sanoi demokraattiedustaja Chris Van Hollen Washington Post -lehden mukaan.

Valkoisen talon tapaamisessa nähtiin keskiviikkopäivällä yllättävä käänne, kun Trump kutsui tapaamiseen mukaan joitakin republikaanisenaattoreita, jotka esittivät kriittisiä kysymyksiä Erdoganille koskien niin Turkin sotilasoperaatiota Pohjois-Syyrian kurdialueilla kuin aseiden ostoa Venäjältä.

Yhdysvaltojen johdon erimielisyyttä Turkin suhteen kuvaa hyvin se, että tapaamiseen osallistunut, Turkin hyökkäystä tiukasti arvostellut republikaanisenaattori Lindsay Graham kertoi toivovansa, että Yhdysvallat antaa Turkille oppitunnin "amerikkalaisesta sivilisaatiosta".

Samalla kun Graham yritti esittää kritiikkiä Turkille, kehui Erdoganin vieressä istunut Trump Turkkia muun muassa maan toimista Syyrian rajalla ja tulitauon pitämisestä.