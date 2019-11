Tuore raportti: Ilmastonmuutos on elinikäinen terveysriski lapsille

Ilmastonmuutos uhkaa kokonaisen sukupolven terveyttä, jos fossiilisia polttoainepäästöjä ei leikata välittömästi. Tämä käy ilmi vasta julkaistusta Lancet Countdown -raportista.

Raportin taustajoukkoihin kuuluvat muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO ja Maailmanpankki. Sitä on ollut laatimassa peräti 120 asiantuntijaa, ja sen pohjana on käytetty tuoreinta dataa. Raportti julkaistaan vuosittain.

Vakavat terveyshaitat yltävät muun muassa tappavista tarttuvista taudeista rajusti kasvavaan aliravitsemukseen. Raportti ennustaa myös tulvien ja maastopalojen aiheuttamien vahinkojen kasvavan.

– Ihmiset ympäri maailmaa muuttavat, lisääntyvät ja ikääntyvät alueilla, joilla ilmastonmuutos vaikuttaa pahiten, Lancet Countdownin johtaja Nick Watts painotti.

Hänen mukaansa ilmastonmuutosta pitäisi tarkastella kansanterveydellisenä asiana, sillä terveys on kouriintuntuvaa toisin kuin ilmakehän hiilidioksidipäästöjen ajatteleminen.

Vaikutukset alkavat heti lapsen synnyttyä

Viime elokuu oli maailman mittaushistorian kuumin kuukausi. Sitten teollistumisen, maapallon keskilämpötila on noussut jo asteella. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaan ilmaston lämpeneminen pitäisi saada pysäytettyä kahteen asteeseen.

Kuitenkin päästöt ovat kasvaneet niin, että nykyisellä kehityksellä ilmasto lämpenee jopa neljällä asteella vuosisadan loppuun mennessä, mikä taas aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle.

Watts varoittikin, että tämän päivän lapset kokevat tuon neljän asteen lämpötilanousun.

– Tänä päivänä syntyneen lapsen elinajanodote on 71 vuotta, joten hän elää vuoteen 2090, Watts muistutti, mutta lisäsi, että ilmastonmuutoksessa ei ole kyse vuodesta 2010.

– Ilmastonmuutoksessa on kyse keskiviikosta 13. marraskuuta 2019, Watts sanoi viitaten raportin julkistuspäivään.

Raportin mukaan osassa maailmaa ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat jo heti lapsen synnyttyä.

Yksi iso riski on aliravitsemus. Jo nyt maissin, vehnän ja riisin sadot ovat pienentyneet, mikä lisää vastasyntyneiden ja pienten lasten aliravitsemuksen riskiä. Lapsen aliravitsemus puolestaan vaikuttaa koko lapsen elämään heikentämällä muun muassa immuunijärjestelmää.

Raportin mukaan yhä suurempi joukko lapsia altistuu lisäksi tarttuville taudeille. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana lasten ripulitauteja aiheuttavan Vibrio-bakteerin yleisyys on kasvanut. Myös hyttysten aiheuttamat taudit kuten malaria ja dengue-kuume ovat yleistyneet. Niiden riskialueilla elää jopa puolet maailman väestöstä.

Kaupungeissa elävät puolestaan kärsivät ilmansaasteiden aiheuttamista terveyshaitoista. Vuonna 2016 hiilivoimaloiden arvioitiin osaltaan aiheuttaneen noin miljoona ennenaikaista kuolemaa.