Taiwan jäädytti useiden Huawei-puhelimien myynnin, koska aika-asetus luokitteli saaren osaksi Kiinaa

Kolmen kiinalaisen matkapuhelinjätti Huawein matkapuhelinmallin myynti Taiwanissa on jäädytetty, koska puhelimen aikavyöhykeasetukset määrittelevät Taiwanin osaksi Kiinaa.

– Näiden puhelimien asetukset eivät vastaa totuutta, ja jopa loukkaavat maamme arvoa, sanottiin Taiwanin televiranomaisten lausunnossa. Puhelinten paikallinen maahantuoja ilmoitti olevansa asiasta yhteydessä Huaweihin.

Kiina on lisännyt painostustaan Taiwania kohtaan sen jälkeen kun presidentti Tsai Ing-wen valittiin virkaan vuonna 2016. Presidentin puolue on kieltäytynyt tunnustamasta Taiwania osaksi Kiinaa. Taiwanissa pidetään tammikuussa vaalit, joissa Tsailla on kaksi Kiinaan huomattavasti myötämielisemmin suhtautuvaa vastaehdokasta.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan, joka tullaan ajan myötä liittämään takaisin emämaan yhteyteen.