Britannia ei nimeä EU-komissaariaan ennen joulukuun vaaleja

Britannia ei nimeä EU-komissaariaan ennen joulukuun ennenaikaisia parlamenttivaaleja. Tulevan Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo saaneensa Britannian viranomaisilta kirjeen asiasta.

EU-lähteiden mukaan von der Leyen on selvittänyt oikeusoppineilta, ettei Britannian komissaarin puuttuminen estä komissiota aloittamasta työtään joulukuun alussa.

Alun perin von der Leyenin piti aloittaa jo pari viikkoa sitten, mutta Ranskan, Unkarin ja Romanian komissaariehdokkaita ei hyväksytty. Kolmikon uudet komissaariehdokkaat ovat kuitenkin jo saaneet hyväksynnän oikeusasioiden valiokunnalta, mikä tarkoittaa sitä, että he pääsevät tänään kuultaviksi valiokuntiin.

Jos viimeisetkin komissaariehdokkaat läpäisevät kuulemiset ja parlamentti hyväksyy koko komission, voisi uusi komissio periaatteessa ehtiä aloittamaan joulukuun alussa.

EU on myöntänyt Britannian erolle lisäaikaa sillä ehdolla, että maa ei vaikeuta muun EU:n toimintaa. Lisäaikaa on myönnetty joustavasti tammikuun loppuun saakka.

Vaalikamppailua käyvä pääministeri Boris Johnson on aiemmin sanonut, että maa ei enää aseta uutta komissaaria.

Uuden komission eli muun muassa Jutta Urpilaisen piti aloittaa työnsä marraskuun alussa. Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja hänen komissaarinsa jatkavat niin kauan kunnes uusi on nimitetty. Myös komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on kertonut jatkavansa niin kauan kuin on tarpeen.