Kiinan suurlähettiläs uhkailee Ruotsin hallitusta sananvapauspalkinnosta

Ulkoministeri Ann Linde sanoo, että Ruotsissa on ilmaisunvapaus, joka tarkoittaa, että järjestöt saavat myöntää palkintoja kenelle haluavat. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kiinan Ruotsin-suurlähettiläs varoittaa ruotsalaispoliitikkoja osallistumasta kirjankustantaja Gui Minhaille myönnetyn sananvapauspalkinnon luovuttamisjuhlaan. Ruotsin Pen-klubin myöntämä Tucholsky-palkinto on tänä iltana määrä antaa Tukholmassa poissaolevalle Gui Minhaille, joka on vangittuna Kiinassa. Hän on Ruotsin kansalainen.