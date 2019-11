Suezin kanavan avajaisia juhlittiin 150 vuotta sitten

Tänään tulee kuluneeksi 150 vuotta Välimeren ja Punaisenmeren yhdistäneen Suezin kanavan avajaisista. Yli 160 kilometriä pitkän vesiväylän rakentaminen kesti kymmenen vuotta.

Ranskalaisen Ferdinand de Lessepsin johtama kanavayhtiö aloitti rakennustyöt vuonna 1859, ja kanavan juhlallisia avajaisia vietettiin 17. marraskuuta 1869.

Kanava lyhensi merkittävästi merimatkaa Euroopan ja Aasian välillä, kun Afrikan eteläkärkeä ei enää tarvinnut kiertää. Alkuperäistä kanavaa on syvennetty ja levennetty useita kertoja sen valmistumisen jälkeen.

Kanavaan mahtuvien alusten koko on kasvanut pienistä rahtilaivoista suuriin öljytankkereihin, ja vuonna 2015 valmistuneen laajennuksen jälkeen myös kaksisuuntainen liikenne samaan aikaan on mahdollista. Kanavan läpi kulkemiseen vaadittava aika on lyhentynyt alkuperäisestä vajaasta vuorokaudesta noin puoleen.

Sodat ja kriisit ovat katkaisseet liikennöinnin Suezin kanavassa pahimmillaan vuosiksi.

Näyttävimmin kanava nousi maailmapolitiikan näyttämölle 1950-puolivälin Suezin kriisissä, joka toi myös Suomen ensimmäiset YK-rauhanturvaajat valvomaan tilannetta aselevon jälkeen.