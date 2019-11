Hallen synagogaisku vei Valentinin optimismin ja sai hänet harkitsemaan lähtöä Saksasta – "Ensiksi teen kaikkeni täällä"

Lokakuun yhdeksäntenä päivänä Saksaa järkytti Hallen pikkukaupungissa synagogaan tehty isku, jossa internetissä radikalisoitunut äärioikeistolainen asemies yritti tunkeutua synagogaan Jom Kippur -päivän rukouksen aikaan. Tunkeutuja epäonnistui ja surmasi sen sijaan kaksi sivullista.

Iskun ajankohta oli vaarallinen, sillä synagogaan oli juuri saapunut suuri määrä ihmisiä rukousta varten. Paikalla oli Berliinistä saapunut nuorten juutalaisten vierasryhmä, joka oli tullut tukemaan Hallen juutalaisyhteisöä Jom Kippurina.

– Se oli hyvin hiljainen hetki. Tavallisesti laulamme ja pidämme ääntä, mutta sillä hetkellä olimme hiljaisia, koska Tooraa luettiin. Sillä hetkellä tuli suuri pamaus ovea vasten, ja vähän savua, muisteli synagogassa sisällä ollut Valentin Lutset hyökkäyksen alkua STT:lle Berliinissä.

– Keskeytimme tietysti rukouksen. Emme ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut, mutta tiesimme olevamme vaarassa. Ensiksi meidän täytyi tukkia ovet, hän jatkaa.

Synagogassa olevat eivät Lutsetin mukaan sortuneet paniikkiin, ja osasyy tälle saattoi olla se, että moni vierailevasta ryhmästä oli Yhdysvalloista.

– Amerikkalaiset tietävät miten toimia ampumisissa, heillä on harjoituksia siihen. He menivät yläkertaan ja sitoivat kankaita köysiksi, jotta he voisivat laskeutua (yläkerran) ikkunoista.

Ennen pitkää äänet ulkona hiljenivät, ja synagogan sisällä olleet saivat tietää poliisilta, että käynnissä oli terrorihyökkäys. Vasta myöhemmin selvisi, että juuri synagoga oli ollut pääkohde.

– Poliisi ei alkuun tullut luoksemme, koska meille ei tapahtunut fyysisesti mitään. Sitten yhteisön johtaja sanoi, että voimme jatkaa rukousta, joten jatkoimme, Lutset sanoo.

Poliisin saavuttua Lutset ei alkuun itse halunnut lähteä synagogasta ennen kuin rukous oli saatu päätökseensä, mutta poliisi pakotti synagogan väen evakkoon mahdollisten räjähteiden pelossa.

– Olin vihaisempi poliisille kuin sille tyypille (ampujalle), he katsoivat minua kuin minä olisin ollut terroristi, Lutset sanoo.

Saksan poliisi on saanut niskaansa arvosteluryöpyn Hallen jälkeen. Juutalaisyhteisön mukaan synagogaa olisi pitänyt suojella Jom Kippurin aikana.

Poliisi vei ryhmän sairaalaan, jossa he saivat päätettyä rukouksensa. Samana iltana Lutset katsoi ampujan kuvaaman videon iskusta. Ampuja oli lähettänyt hyökkäystään suorana verkkoon Uuden-Seelannin Christchurchin moskeija-ampujan tapaan.

– En voinut nukkua koko yönä. Minulla oli paha kuume, kaikki ruoka ja neste tulivat ylös, Lutset kertoo.

Järkytyksestä huolimatta Lutset ei katso, että iskun tekijä ansaitsisi kuolemaa.

– Hän on hyvin sairas ihminen. Hän tappoi kaksi saksalaista, joilla ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa, vain koska hän vihasi kaikkea. Hän halusi vain vetää liipaisimesta, Lutset sanoo.

Hallen tapahtumat ovat saaneet Lutsetin vaimoineen harkitsemaan ensimmäistä kertaa tosissaan maastamuuttoa.

– Tämän jälkeen tunnen, että täällä on suuri vaara. Minä ja vaimomme olemme tavallisesti hyvin optimistisia, mutta nyt olemme pessimistisiä.

Vielä Lutset ei kuitenkaan ole lähtemässä.

– Voin sanoa miettiväni lähtöä muualle, mutta ennen sitä minun on tehtävä kaikkeni täällä. Antisemitismi ei mene minnekään, se on osa juutalaista elämää.